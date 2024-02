Kulminacja protestu rolników. Demonstranci przyjechali do Warszawy i wyszli na ulice stolicy. Przed godz. 13 dotarli przed Sejm, gdzie odpalili race. Wydarzenie odbywa się bez udziału traktorów. Doszło już do pierwszych incydentów - strajkujący pomylili trasę, a później nie chcieli stosować się do próśb policji i przepchnęli funkcjonariuszy. Na miejscu są dziennikarze Interii: Jakub Krzywiecki i Wiktor Kazanecki.