Spotkanie rolników ze stroną rządową. Będzie drugi strajk

W rozmowie z Polsat News organizator przekazał, że oczekiwał więcej po rozmowach z Janem Grabcem, który reprezentował stronę rządową na spotkaniu z przedstawicielami protestujących rolników. - Nie chodzi tylko o to, aby rozmawiać i się spotykać. Oczekujemy od rządu wsparcia. Jedyny konkret był taki, że do 7 marca postara się przygotować konkrety do rozmowy. Pan minister miły człowiek, ale my potrzebujemy konkretnych dat i wyznaczenia kierunków działań - dodał.