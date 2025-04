- Twierdzi, że winę ma Kaczyński , że to oni rozmawiali przed śmiercią - powiedział w rozmowie z "Super Expressem". Rozmowa ta faktycznie się odbyła, co przyznał w czwartek sam Kaczyński.

- Sytuacja prawna Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo trudna i moim zdaniem on idzie w niepoczytalność. Wszystko na to wskazuje, że chce się przedstawić jako wariat, który nie kontroluje już swoich słów - mówił na czwartkowej konferencji Roman Giertych. Zapowiedział, wtedy, że będzie domagał się od Prezydium Sejmu w yciągnięcia konsekwencji wobec prezesa PiS. W piątek marszałek Piotr Zgorzelski poinformował, że Prezydium Sejmu zastosowało najwyższy wymiar kary wobec posłów Jarosława Kaczyńskiego i Iwony Arent, którzy sprowokowali zajście.

Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do tej uwagi Romana Giertycha. - W Polsce w tej chwili wszystko można mówić. On oczywiście jest w tej chwili - ale powtarzam to się skończy - specjalnie chroniony i może mówić, co chce - stwierdził.