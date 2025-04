Następnie wyszedł na brzeg. - Wylądował na krótko, na około pięć minut, zostawił prezenty na brzegu, zebrał próbki piasku i nagrał wideo, potem wrócił na swoją łódź - powiedział Dhaliwal. Polyakov miał zostawić Sentinelczykom puszkę dietetycznej coli. Dowodem w sprawie jest nagarnie z kamery GoPro należącej do Amerykanina.

Indie. Sentinel Północny - co to za wyspa?

Sentinel Północny został przyłączony w 1947 roku do Indii. Wyspa, której powierzchnia wynosi około 60 km kw. jest domem dla rdzennego plemienia . Uważa się, że są oni bezpośrednimi potomkami pierwszej ludzkiej populacji , która wyłoniła się z Afryki.

W 1997 roku indyjska administracja wprowadziła wokół wyspy pięciokilometrową strefę ochronną, a w 2005 roku - całkowity zakaz zbliżania się do niej, by chronić jej mieszkańców przed m.in. chorobami. Wyspa znajduje się ok. 35 km od głównego archipelagu.