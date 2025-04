Jesienią 2024, a także na początku 2025 roku, plaże w Sydney zasłane były dziwnymi czarnymi kulami . Setki okrągłych obiektów wielkości piłek golfowych i tenisowych doprowadziły do zamknięcia popularnych plaż, ponieważ nie było wiadomo, czy nie są one szkodliwe dla zdrowia. Teraz poznano ich pochodzenie.

Tezę o tym, że źródłem obiektów są ścieki, ogłoszono po wielomiesięcznych badaniach. Okazało się, że próbki pobrane z kul wykazały wiele podobieństw do próbek pobranych z systemu kanalizacyjnego w mieście , zarządzanego przez przedsiębiorstwo Sydney Water. Wskazują one na pochodzenie z oczyszczalni ścieków Malabar i Bondi .

"To znaczący krok do przodu w naszym śledztwie, jednak wciąż jest wiele do zrobienia" - podkreślił Gilligan.