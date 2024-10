- Prezydent RP dopuścił się wielokrotnego łamania konstytucji. Nie może być dla mnie autorytetem prawnym - stwierdził w piątek Dariusz Korneluk. To reakcja na podważanie przez SN jego prawa do piastowania stanowiska prokuratora krajowego. Korneluk podkreślił, że według szanowanych prawników to on pełni tę rolę. Nie zaliczył jednak Andrzeja Dudy do grona wspomnianych autorytetów. Do chaosu w prokuraturze odniósł się w programie "Graffiti" Mariusz Błaszczak.