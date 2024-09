W poniedziałek kancelaria Prezydenta za pośrednictwem mediów społecznościowych powiadomiła, że we wtorek w Pałacu Prezydenckim dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Dariuszem Barskim . Jak wskazano w komunikacie, przyjęty zostanie " prokurator krajowy ".

Orzeczenie ws. Dariusza Barskiego

Jeszcze w piątek Dariusz Barski, odnosząc się do decyzji Izby Karnej Sądu Najwyższego powiedział: "uważam, że cały czas jestem prokuratorem krajowym". Zdaniem Barskiego "działania prokuratora generalnego, które odsunęły go od pełnienia funkcji, nie miały podstaw prawnych", co potwierdził Sąd Najwyższy.