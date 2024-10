Po godzinie 10 Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim Dariusza Barskiego. Według piątkowego orzeczenia Izby Karnej Sądu Najwyższego to on pełni funkcję prokuratora krajowego. Innego zdania jest natomiast rząd, który w marcu na to stanowisko powołał Dariusza Korneluka, a uchwałę SN uważa za niewiążącą.