Sędzia ostro o planach MS: To jest uwłaczające

- To będzie oznaczało, że on się utożsamia z konkretną władzą. (...) To mi przypomina metody ubeckie - podkreślał, powołując się na doświadczenie zdobyte podczas pracy w sądach lustracyjnych. Wtedy, jeśli chciało się "kogoś złamać", to "podpisywało się lojalkę" - kontynuował prezes Izby Karnej SN.