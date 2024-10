- Ja dysponuję dekretem prezesa Rady Ministrów, którzy powierzył mi pełnienie obowiązków prokuratora krajowego - deklarował w środę wieczorem prok. Dariusz Korneluk. Następnie odpowiedział na oskarżenia prezydenta Andrzeja Dudy. Głowa państwa wskazywała, że faktycznie na czele PK stoi Dariusz Barski, a Korneluk jest "pseudo-prokuratorem krajowym". Dariusz Korneluk zauważył, że "krytykuje go osoba, co do której były prezes Sądu Najwyższego twierdzi, że kilkanaście razy naruszył konstytucję".