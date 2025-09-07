W skrócie W sondaż United Surveys zapytano, czy Polacy wierzą w realizację obietnic prezydenta Karola Nawrockiego.

Odpowiedzi respondentów różniły się w zależności od preferencji politycznych, a największy sceptycyzm odnotowano wśród wyborców koalicji rządzącej.

Podczas kampanii wyborczej prezydent przedstawił "Plan 21", zawierający postulaty reform w czterech kluczowych sektorach.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano: "Czy pana/pani zdaniem Karol Nawrocki wywiąże się z 21 obietnic, które złożył w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce?".

Obietnice wyborcze Karola Nawrockiego będą spełnione? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Zdaniem 6,5 proc. ankietowanych prezydent zdecydowanie wywiąże się ze złożonych obietnic. Z kolei 31 proc. wskazało odpowiedź "raczej tak".

25,9 proc. respondentów oceniło, że Karol Nawrocki raczej nie wywiąże się z obietnic, które złożył w czasie kampanii prezydenckiej, a 24,8 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie". Zdania w tej kwestii nie ma 11,8 proc. ankietowanych.

W sondażu uwzględniono także odpowiedzi wyborców koalicji rządzącej, czyli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL oraz Polski 2050. Zaledwie 1 proc. respondentów w tej grupie oceniło, że prezydent raczej wywiąże się ze złożonych obietnic.

43 proc. wskazało, że "raczej nie", a 54 wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie". 2 proc. nie ma zdania.

Sondaż. Zapytano o obietnice prezydenta. Tak odpowiedzieli wyborcy opozycji

Odwrotnie wyglądają natomiast odpowiedzi udzielone przez wyborców opozycji - PiS oraz Konfederacji. W ocenie 13 proc. ankietowanych Karol Nawrocki zdecydowanie spełni obietnice, a zdaniem 55 proc. "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest z kolei łącznie 24 proc. respondentów w tej grupie (15 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a 9 "zdecydowanie nie"). Zdania nie ma 8 proc.

Wyborcy partii, które nie zostały uwzględnione w badaniu odpowiedzieli następująco: 20 proc. oceniło, że prezydent raczej wywiąże się ze złożonych obietnic, 26 proc. wskazało, że "raczej nie", a 11 proc. "zdecydowanie nie". 43 proc. nie ma zdania.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzony został metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Karol Nawrocki i "Plan 21". Co obiecał prezydent podczas kampanii?

Podczas kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki przedstawił "Plan 21", na który składają się postulaty w czterech sektorach:

Rozwój:

Obniżenie VAT do 22 proc.

Niższe i prostsze podatki

Proste podatki dla firm

Stop podwyżce podatków

Tani prąd - 33 proc.

Centrum Obsługi Pacjenta

Godna waloryzacja emerytur

Normalne państwo:

Po pierwsze Polska

Stop Zielony Ład

Bezpieczne dzieciństwo bez ideologii

Dobra polska szkoła

Wszyscy równi wobec prawa, sądy godne zaufania

Bezpieczna Polska:

Stop pakt migracyjny

Bezpieczeństwo ponad podziałami

Skuteczna Obrona Cywilna

Dobrobyt:

Wielka 4 rozwoju: CPK, Atom, Porty, Strefy inwestycyjne

Inwestycje! Na co dzień

Wspierać rolnika, dbać o polską wieś

Polski złoty, nie dla euro

W końcu własne M

Fundusz Rozwoju Technologii Przemysłowych.

