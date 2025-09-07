Prezydent spełni złożone obietnice? Polacy odpowiedzieli w nowym sondażu

Zdaniem 37,5 proc. ankietowanych prezydent Karol Nawrocki wywiąże się z obietnic, jakie złożył w czasie kampanii - wynika z nowego sondażu United Surveys. Odmiennej odpowiedzi udzieliło 50,7 proc. respondentów. Podczas kampanii prezydenckiej Nawrocki przedstawił "Plan 21", czyli listę postulatów, które obiecał spełnić.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano: "Czy pana/pani zdaniem Karol Nawrocki wywiąże się z 21 obietnic, które złożył w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce?".

Obietnice wyborcze Karola Nawrockiego będą spełnione? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Zdaniem 6,5 proc. ankietowanych prezydent zdecydowanie wywiąże się ze złożonych obietnic. Z kolei 31 proc. wskazało odpowiedź "raczej tak".

25,9 proc. respondentów oceniło, że Karol Nawrocki raczej nie wywiąże się z obietnic, które złożył w czasie kampanii prezydenckiej, a 24,8 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie". Zdania w tej kwestii nie ma 11,8 proc. ankietowanych.

W sondażu uwzględniono także odpowiedzi wyborców koalicji rządzącej, czyli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL oraz Polski 2050. Zaledwie 1 proc. respondentów w tej grupie oceniło, że prezydent raczej wywiąże się ze złożonych obietnic.

43 proc. wskazało, że "raczej nie", a 54 wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie". 2 proc. nie ma zdania.

    Sondaż. Zapytano o obietnice prezydenta. Tak odpowiedzieli wyborcy opozycji

    Odwrotnie wyglądają natomiast odpowiedzi udzielone przez wyborców opozycji - PiS oraz Konfederacji. W ocenie 13 proc. ankietowanych Karol Nawrocki zdecydowanie spełni obietnice, a zdaniem 55 proc. "raczej tak".

    Przeciwnego zdania jest z kolei łącznie 24 proc. respondentów w tej grupie (15 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a 9 "zdecydowanie nie"). Zdania nie ma 8 proc.

    Wyborcy partii, które nie zostały uwzględnione w badaniu odpowiedzieli następująco: 20 proc. oceniło, że prezydent raczej wywiąże się ze złożonych obietnic, 26 proc. wskazało, że "raczej nie", a 11 proc. "zdecydowanie nie". 43 proc. nie ma zdania.

    Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzony został metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

    Karol Nawrocki i "Plan 21". Co obiecał prezydent podczas kampanii?

    Podczas kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki przedstawił "Plan 21", na który składają się postulaty w czterech sektorach:

    Rozwój:

    • Obniżenie VAT do 22 proc.
    • Niższe i prostsze podatki
    • Proste podatki dla firm
    • Stop podwyżce podatków
    • Tani prąd - 33 proc.
    • Centrum Obsługi Pacjenta
    • Godna waloryzacja emerytur

    Normalne państwo:

    • Po pierwsze Polska
    • Stop Zielony Ład
    • Bezpieczne dzieciństwo bez ideologii
    • Dobra polska szkoła
    • Wszyscy równi wobec prawa, sądy godne zaufania

    Bezpieczna Polska:

    • Stop pakt migracyjny
    • Bezpieczeństwo ponad podziałami
    • Skuteczna Obrona Cywilna

    Dobrobyt:

    • Wielka 4 rozwoju: CPK, Atom, Porty, Strefy inwestycyjne
    • Inwestycje! Na co dzień
    • Wspierać rolnika, dbać o polską wieś
    • Polski złoty, nie dla euro
    • W końcu własne M
    • Fundusz Rozwoju Technologii Przemysłowych.

