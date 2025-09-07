Prezydent spełni złożone obietnice? Polacy odpowiedzieli w nowym sondażu
Zdaniem 37,5 proc. ankietowanych prezydent Karol Nawrocki wywiąże się z obietnic, jakie złożył w czasie kampanii - wynika z nowego sondażu United Surveys. Odmiennej odpowiedzi udzieliło 50,7 proc. respondentów. Podczas kampanii prezydenckiej Nawrocki przedstawił "Plan 21", czyli listę postulatów, które obiecał spełnić.
W skrócie
- W sondaż United Surveys zapytano, czy Polacy wierzą w realizację obietnic prezydenta Karola Nawrockiego.
- Odpowiedzi respondentów różniły się w zależności od preferencji politycznych, a największy sceptycyzm odnotowano wśród wyborców koalicji rządzącej.
- Podczas kampanii wyborczej prezydent przedstawił "Plan 21", zawierający postulaty reform w czterech kluczowych sektorach.
W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano: "Czy pana/pani zdaniem Karol Nawrocki wywiąże się z 21 obietnic, które złożył w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce?".
Obietnice wyborcze Karola Nawrockiego będą spełnione? Polacy odpowiedzieli w sondażu
Zdaniem 6,5 proc. ankietowanych prezydent zdecydowanie wywiąże się ze złożonych obietnic. Z kolei 31 proc. wskazało odpowiedź "raczej tak".
25,9 proc. respondentów oceniło, że Karol Nawrocki raczej nie wywiąże się z obietnic, które złożył w czasie kampanii prezydenckiej, a 24,8 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie". Zdania w tej kwestii nie ma 11,8 proc. ankietowanych.
W sondażu uwzględniono także odpowiedzi wyborców koalicji rządzącej, czyli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL oraz Polski 2050. Zaledwie 1 proc. respondentów w tej grupie oceniło, że prezydent raczej wywiąże się ze złożonych obietnic.
43 proc. wskazało, że "raczej nie", a 54 wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie". 2 proc. nie ma zdania.
Sondaż. Zapytano o obietnice prezydenta. Tak odpowiedzieli wyborcy opozycji
Odwrotnie wyglądają natomiast odpowiedzi udzielone przez wyborców opozycji - PiS oraz Konfederacji. W ocenie 13 proc. ankietowanych Karol Nawrocki zdecydowanie spełni obietnice, a zdaniem 55 proc. "raczej tak".
Przeciwnego zdania jest z kolei łącznie 24 proc. respondentów w tej grupie (15 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a 9 "zdecydowanie nie"). Zdania nie ma 8 proc.
Wyborcy partii, które nie zostały uwzględnione w badaniu odpowiedzieli następująco: 20 proc. oceniło, że prezydent raczej wywiąże się ze złożonych obietnic, 26 proc. wskazało, że "raczej nie", a 11 proc. "zdecydowanie nie". 43 proc. nie ma zdania.
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzony został metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
Karol Nawrocki i "Plan 21". Co obiecał prezydent podczas kampanii?
Podczas kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki przedstawił "Plan 21", na który składają się postulaty w czterech sektorach:
Rozwój:
- Obniżenie VAT do 22 proc.
- Niższe i prostsze podatki
- Proste podatki dla firm
- Stop podwyżce podatków
- Tani prąd - 33 proc.
- Centrum Obsługi Pacjenta
- Godna waloryzacja emerytur
Normalne państwo:
- Po pierwsze Polska
- Stop Zielony Ład
- Bezpieczne dzieciństwo bez ideologii
- Dobra polska szkoła
- Wszyscy równi wobec prawa, sądy godne zaufania
Bezpieczna Polska:
- Stop pakt migracyjny
- Bezpieczeństwo ponad podziałami
- Skuteczna Obrona Cywilna
Dobrobyt:
- Wielka 4 rozwoju: CPK, Atom, Porty, Strefy inwestycyjne
- Inwestycje! Na co dzień
- Wspierać rolnika, dbać o polską wieś
- Polski złoty, nie dla euro
- W końcu własne M
- Fundusz Rozwoju Technologii Przemysłowych.