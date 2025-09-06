W skrócie Karol Nawrocki w ciągu pierwszego miesiąca prezydentury wziął na siebie główną oś sporu z rządem, realizując przy okazji własną, dynamiczną politykę.

Jarosław Kaczyński, korzystając z aktywności nowego prezydenta, poświęca czas na przygotowanie partii do kolejnych wyborów i odświeżenie struktur PiS.

Relacje pomiędzy Nawrockim a Kaczyńskim są wyjątkowo dobre, lecz w PiS nie brakuje obaw dotyczących przyszłości tej współpracy.

Prezes Kaczyński coraz mocniej dystansuje się od pomysłu koalicji z Konfederacją.

6 września mija równo miesiąc od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego i objęcia przez niego funkcji prezydenta. Nawrocki wszedł w swoją rolę dynamicznie i bardzo ofensywnie. Widać w tym, czego politycy z jego otoczenia specjalnie nie kryją, inspirację polityką administracji Donalda Trumpa, który swoją prezydenturę także zaczął od szybkiego wdrażania w życie swoich obietnic wyborczych.

Miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. Siedem wet

Bilans pierwszego miesiąca Karola Nawrockiego to: siedem zawetowanych ustaw, 31 podpisanych, sześć własnych projektów ustaw, skierowanych do Sejmu, zwołanie Rady Gabinetowej, szczyt z liderami państw bałtyckich oraz pierwsza wizyta zagraniczna, podczas której spotkał się z Donaldem Trumpem, a następnie papieżem Leonem XIV oraz prezydentem i premierem Włoch.

Politycy z otoczenia Karola Nawrockiego są bardzo zadowoleni z tego, jak wyglądał pierwszy miesiąc urzędowania. Mówią, że dokładnie taki był plan - aby pokazać dynamizm, nową energię i sprawczość. A jednocześnie przy okazji grillować rząd i premiera Donalda Tuska, o którym Karol Nawrocki mawia, że to najgorszy premier po 1989 roku.

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu SAUL LOEB AFP

Jarosław Kaczyński od początku zakładał, że to Pałac Prezydencki stanie się głównym ośrodkiem osłabiania rządu Tuska, co ma utorować PiS drogę do władzy w wyborach 2027 roku. Ten układ bardzo pasuje także Karolowi Nawrockiemu, który na kontrze do rządu buduje własną pozycję polityczną. Wygląda więc na to, że jest to sytuacja win-win.

- Prezes jest w świetnej formie, wyluzowany, bo robi to, co lubi najbardziej, czyli zajmuje się partią, a cały medialny teatr zostawił Karolowi. Na razie ten podział świetnie działa, więc wszyscy są zadowoleni - mówi nam znany polityk PiS. Inny z naszych rozmówców z PiS użył nawet sformułowania, że "Pałac stał się pancerną pięścią Nowogrodzkiej", co dobrze opisuje sytuację i jednocześnie oddaje stan relacji na linii prezydent-PiS.

- Dopóki wszyscy na tym dobrze wychodzimy, to nie ma co się czepiać, ale faktem jest, że aktywność Karola i Pałacu nieco rozleniwiła posłów PiS, którzy sobie spokojnie tkwią w trybie wakacyjnym, a to Pałac i Karol odwalają dzisiaj całą polityczną robotę za opozycję - dodaje nasz kolejny rozmówca z PiS.

Prezydent Nawrocki walczy z rządem. Prezes Kaczyński zajmuje się partią

Politycy PiS przyznają, że relacja prezesa Kaczyńskiego z prezydentem Nawrockim jest inna niż ta z prezydentem Dudą. - Lepsza - mówią.

O to, by taka pozostała, dbają najbliżsi współpracownicy Karola Nawrockiego z Pawłem Szefernakerem na czele. Na razie wszystko idzie im dobrze.

- Wszyscy chyba wyciągnęli wnioski z tego, co poszło nie tak na początku prezydentury Andrzeja Dudy i teraz dmuchają na zimne. Inna sprawa, że chyba między Jarosławem a Karolem jest po prostu chemia, której nie było między nim a Andrzejem - spekuluje nasz rozmówca z PiS.

Kaczyński ma być zadowolony z tego, jak ekipa prezydencka grilluje rząd, ale i z tego, jak prezydent mocno wszedł w ofensywę międzynarodową.

- Wizyta u Trumpa, potem planowane tournée po stolicach europejskich z Berlinem i Paryżem włącznie pokazują, że Nawrocki ma ambicje, by nie być tylko malowanym prezydentem. A każde takie działanie prezydenta osłabia Tuska i Sikorskiego. Nie dziwię się, że Jarosław jest zachwycony, a Tusk wściekły - śmieje się jeden z posłów PiS.

Jarosław Kaczyński nie kryje zadowolenia z przebiegu pierwszego miesiąca prezydentury Karola Nawrockiego Anita Walczewska East News

Sam Jarosław Kaczyński od czasu zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich nie zasypia gruszek w popiele. Dzięki temu, że prezydent wziął na siebie ciężar walki z rządem i medialnej aktywności, prezes PiS ma czas, by zająć się porządkowaniem partii i nowym programem, który ma być gotowy już niebawem. Trudno nie odnieść wrażenia, że Kaczyński poważnie bierze pod uwagę możliwość wcześniejszych wyborów i chce być na ten scenariusz gotowy.

- Prezes wie, że partia i jej struktury nie działają tak, jak powinny i że chcąc myśleć o zwycięstwie, trzeba partię odmłodzić, odświeżyć, schować starych działaczy i dać szanse młodszemu pokoleniu. Zwłaszcza, jak się chce konkurować z Konfederacją. Tylko, że to jest trudne, bo partia to także działacze, jacyś dawni znajomi, którym dobre miejsca na listach się należą za wysługę lat i lojalność itd. Prezes musi lawirować, ale absolutnie ma świadomość, że musi poukładać listy i poprowadzić kampanię inaczej niż w 2023 roku - relacjonuje nam polityk, dobrze zorientowany w tym, co się dzieje na Nowogrodzkiej.

Kaczyński coraz bardziej nie chce koalicji z Konfederacją

W wystąpieniach prezesa PiS, które wygłasza w kolejnych powiatach powtarza się i mocno wybrzmiewa wątek, że PiS musi myśleć o samodzielnym rządzeniu, nie oglądając się na potencjalną koalicję z Konfederacją. Z perspektywy dzisiejszych sondaży brzmi jak political-fiction, ale cel Kaczyńskiego jest czytelny. Chodzi, jak to ujął jeden z posłów PiS, z którym rozmawialiśmy jakiś czas temu "o przecięcie umizgów części polityków PiS do Konfederacji", a także zmobilizowanie ich do pracy.

- Musimy przejąć pełnię władzy. (...) To musi być rząd PiS. A dlaczego? Bo Konfederacja nieustannie deklaruje, (...) że ona jest gotowa iść z PO, a jak jest gotowa z PO, to wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie itd. to są... Już nie chcę brzydkich określeń używać, co z nimi można zrobić - mówił Jarosław Kaczyński podczas niedawnego spotkania w Białymstoku:

- Kiedy staniemy do wyborów, czy to będzie niedługo, czy za dwa lata, to my będziemy i w sensie programowym, i personalnym, przygotowani - zapowiadał z kolei podczas spotkania w Olsztynie.

O potencjalnych koalicjantach mówił zaś, że "to muszą być sojusznicy, którzy już dzisiaj powiedzą, że w żadnym wypadku z PO, czy KO". - W żadnym wypadku z tymi, którzy niszczą Polskę i służą cudzym interesom - podkreślił.

Z tych i wielu innych wypowiedzi widać, że Kaczyński koalicji z Konfederacją nie chce, choć pewnie wie, że może nie mieć wyjścia. W tej sytuacji chce mieć jak najlepszą pozycję wyjściową i negocjacyjną, a tę może mu zapewnić tylko bardzo dobry wynik PiS w wyborach parlamentarnych. I o ten jak najlepszy wynik idzie gra.

W tej grze ważną rolę do odegrania ma także Karol Nawrocki i jego otoczenie, które ma szansę stać się naturalnym łącznikiem PiS z Konfederacją. Już dziś o Nawrockim mówi się, że jest bardziej konfederacki niż PiS-owski. - Dla nas to bardzo dobrze. Niech pokazuje, że można mieć takie a nie inne poglądy i niekoniecznie od razu być z Konfederacji - mówi poseł PiS.

Karol Nawrocki to wciąż - zdaniem części naszych rozmówców z partii Jarosława Kaczyńskiego - długofalowo wielka niewiadoma.

- Dziś ma dobre relacje z prezesem, ale czy tak będzie zawsze? On bardzo lubi podkreślać, że nigdy nie był w PiS, że nie jest PiS-owcem itd. Jak gdyby wygrał wybory sam, a nie dzięki nam - żali się się jeden z polityków PiS. To niejedyny taki głos, jednak te wątpliwości, choć się pojawiają, to nie wybrzmiewają zbyt mocno.

Na razie trwa miesiąc miodowy. Zarówno jeśli chodzi o prezydenturę Karola Nawrockiego, jak i jego relacje z PiS.

Kamila Baranowska

