Polacy wybrali zwycięzcę sporu. Tusk daleko za Nawrockim
Karol Nawrocki lepiej radzi sobie w polityce niż Donald Tusk - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu". Prezydent uzyskał 42 proc. wskazań wśród respondentów, a premier 22 proc. Według prof. Ewy Pietrzyk-Zieniewicz szef rządu "obrywa bęcki", podczas gdy głowa państwa wciąż jest "na fali" powyborczej.
W skrócie
Sondaż Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" ujawnia, że - jeśli chodzi o politykę - Polacy widzą Karola Nawrockiego jako zwycięzcę w starciu z Donaldem Tuskiem.
Prezydent zdobył 42 proc. poparcia, podczas gdy premier uzyskał 22 proc. 20 proc. respondentów uznało, że żaden z polityków nie zasługuje na ich głos, a 16 proc. nie miało zdania w tej kwestii.
Karol Nawrocki zdeklasował Donalda Tuska w sondażu. Ekspert komentuje
Politolog prof. Ewa Pietrzyk - Zieniewicz tłumaczy, że "te wyniki nie są zaskoczeniem".
- Może zaskakuje trochę skala przewagi prezydenta. Rząd ciągle obrywa za swoje i nieswoje winy, a Karol Nawrocki pozostaje na fali swojego wyborczego sukcesu - mówi dla "Super Expressu" politolog.
Prof. Ewa Pietrzyk - Zieniewicz wskazuje, że sympatia do Karola Nawrockiego wynika z "buńczucznych komentarzy otoczenia prezydenta o miłości Trumpa i Nawrockiego".
- To zawsze Polaków bardzo i cieszyło i jakoś tak powodowało, że jako społeczeństwo czuliśmy się lepiej - opisuje profesor.
"Donald Tusk obrywa bęcki". Ekspert komentuje sondaż
- Ten rozrzut pomiędzy Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, to jest też częściowo efekt negatywnego elektoratu pana premiera. Donald Tusk obrywa bęcki, tak to nazwijmy - mówi prof. Ewa Pietrzyk - Zieniewicz.
Podkreśla również, że polityka informacyjna rządu ciągle nie jest taka jak być powinna.
- Wychodzi uśmiechnięty rzecznik i mówi nam o jakichś sukcesach, ale mówi w sposób nieprzekonujący. To nie jest polityka informacyjna, ale informowanie od czasu do czasu o tym, co się dzieje - komentuje politolog.
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 30.08-1.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.