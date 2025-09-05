Polacy wybrali zwycięzcę sporu. Tusk daleko za Nawrockim

Karol Nawrocki lepiej radzi sobie w polityce niż Donald Tusk - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu". Prezydent uzyskał 42 proc. wskazań wśród respondentów, a premier 22 proc. Według prof. Ewy Pietrzyk-Zieniewicz szef rządu "obrywa bęcki", podczas gdy głowa państwa wciąż jest "na fali" powyborczej.

Sondaż. Karol Nawrocki z większym poparciem niż Donald Tusk
W skrócie

  • Sondaż Pollster wskazuje, że Karol Nawrocki wyprzedza Donalda Tuska pod względem politycznej skuteczności, zdobywając 42 proc. poparcia wobec 22 proc. dla premiera.
  • Politolog Ewa Pietrzyk-Zieniewicz ocenia, że przewaga Nawrockiego wynika z pozytywnych nastrojów po wyborczym sukcesie oraz z nieprzekonującej polityki informacyjnej rządu.
  • Znacząca część respondentów nie wskazała żadnego z polityków (20 proc.) lub nie miała zdania (16 proc.).
Sondaż Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" ujawnia, że - jeśli chodzi o politykę - Polacy widzą Karola Nawrockiego jako zwycięzcę w starciu z Donaldem Tuskiem.

Prezydent zdobył 42 proc. poparcia, podczas gdy premier uzyskał 22 proc. 20 proc. respondentów uznało, że żaden z polityków nie zasługuje na ich głos, a 16 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

    Karol Nawrocki zdeklasował Donalda Tuska w sondażu. Ekspert komentuje

    Politolog prof. Ewa Pietrzyk - Zieniewicz tłumaczy, że "te wyniki nie są zaskoczeniem".

    - Może zaskakuje trochę skala przewagi prezydenta. Rząd ciągle obrywa za swoje i nieswoje winy, a Karol Nawrocki pozostaje na fali swojego wyborczego sukcesu - mówi dla "Super Expressu" politolog.

    Prof. Ewa Pietrzyk - Zieniewicz wskazuje, że sympatia do Karola Nawrockiego wynika z "buńczucznych komentarzy otoczenia prezydenta o miłości Trumpa i Nawrockiego".

    - To zawsze Polaków bardzo i cieszyło i jakoś tak powodowało, że jako społeczeństwo czuliśmy się lepiej - opisuje profesor.

      "Donald Tusk obrywa bęcki". Ekspert komentuje sondaż

      - Ten rozrzut pomiędzy Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, to jest też częściowo efekt negatywnego elektoratu pana premiera. Donald Tusk obrywa bęcki, tak to nazwijmy - mówi prof. Ewa Pietrzyk - Zieniewicz.

      Podkreśla również, że polityka informacyjna rządu ciągle nie jest taka jak być powinna.

      - Wychodzi uśmiechnięty rzecznik i mówi nam o jakichś sukcesach, ale mówi w sposób nieprzekonujący. To nie jest polityka informacyjna, ale informowanie od czasu do czasu o tym, co się dzieje - komentuje politolog.

      Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 30.08-1.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.

