W skrócie Sondaż Pollster wskazuje, że Karol Nawrocki wyprzedza Donalda Tuska pod względem politycznej skuteczności, zdobywając 42 proc. poparcia wobec 22 proc. dla premiera.

Politolog Ewa Pietrzyk-Zieniewicz ocenia, że przewaga Nawrockiego wynika z pozytywnych nastrojów po wyborczym sukcesie oraz z nieprzekonującej polityki informacyjnej rządu.

Znacząca część respondentów nie wskazała żadnego z polityków (20 proc.) lub nie miała zdania (16 proc.).

Sondaż Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" ujawnia, że - jeśli chodzi o politykę - Polacy widzą Karola Nawrockiego jako zwycięzcę w starciu z Donaldem Tuskiem.

Prezydent zdobył 42 proc. poparcia, podczas gdy premier uzyskał 22 proc. 20 proc. respondentów uznało, że żaden z polityków nie zasługuje na ich głos, a 16 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Karol Nawrocki zdeklasował Donalda Tuska w sondażu. Ekspert komentuje

Politolog prof. Ewa Pietrzyk - Zieniewicz tłumaczy, że "te wyniki nie są zaskoczeniem".

- Może zaskakuje trochę skala przewagi prezydenta. Rząd ciągle obrywa za swoje i nieswoje winy, a Karol Nawrocki pozostaje na fali swojego wyborczego sukcesu - mówi dla "Super Expressu" politolog.

Prof. Ewa Pietrzyk - Zieniewicz wskazuje, że sympatia do Karola Nawrockiego wynika z "buńczucznych komentarzy otoczenia prezydenta o miłości Trumpa i Nawrockiego".

- To zawsze Polaków bardzo i cieszyło i jakoś tak powodowało, że jako społeczeństwo czuliśmy się lepiej - opisuje profesor.

"Donald Tusk obrywa bęcki". Ekspert komentuje sondaż

- Ten rozrzut pomiędzy Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, to jest też częściowo efekt negatywnego elektoratu pana premiera. Donald Tusk obrywa bęcki, tak to nazwijmy - mówi prof. Ewa Pietrzyk - Zieniewicz.

Podkreśla również, że polityka informacyjna rządu ciągle nie jest taka jak być powinna.

- Wychodzi uśmiechnięty rzecznik i mówi nam o jakichś sukcesach, ale mówi w sposób nieprzekonujący. To nie jest polityka informacyjna, ale informowanie od czasu do czasu o tym, co się dzieje - komentuje politolog.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 30.08-1.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.

