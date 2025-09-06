Donald Tusk zrealizuje obietnice wyborcze? Polacy zabrali głos
Większość Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska do końca kadencji nie zrealizuje obietnic wyborczych - wynika z najnowszego sondażu. Podczas kampanii wyborczej lider KO obiecywał realizację 100 konkretów w 100 dni.
Polaków zapytano w ramach sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski "czy Donald Tusk zrealizuje swoje obietnice wyborcze złożone w kampanii parlamentarnej do końca kadencji?". Jak się okazuje, większość ankietowanych, bo w sumie 78 proc. uważa, że rządowi Tuska nie uda się zrealizować 100 konkretów.
Przeciwnego zdania jest natomiast 16,7 proc. badanych, z czego 2,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 14,1 proc. - "raczej tak". Z kolei 5,3 proc. osób nie miało zdania na ten temat.
Najnowszy sondaż. Polacy nie wierzą w obietnice Donalda Tuska
Zwątpienie w sprawie realizacji obietnic Donalda Tuska wyrażają przede wszystkim wyborcy opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. 61 proc. z nich jest pewnych, że rząd nie zrealizuje obietnic, a 33 proc. uważa, że Tusk "raczej nie spełni obietnic".
Zwątpienie widać również wśród wyborców partii należących do koalicji rządowej, a więc KO, Polski 2050, PSL i Lewicy. Większość, bo 53 proc. twierdzi, że Tuskowi nie uda się spełnić obietnic. Przeciwnego zdania jest 41 proc. ankietowanych.
Wśród innych wyborców, aż 82 proc. stwierdziło, że szef rządu nie zrealizuje obietnic. W realizację obietnic przez Tuska wierzy natomiast 5 proc.