W skrócie Prawie połowa ankietowanych uważa, że Karol Nawrocki powinien odpowiadać za kontakty z administracją Trumpa, natomiast Donalda Tuska wskazało ponad 32 proc. respondentów.

Preferencje różnią się w zależności od popieranej partii - wyborcy prawicy częściej wybierają Nawrockiego, natomiast wyborcy KO i Lewicy wskazują raczej Tuska.

Karol Nawrocki udał się do Waszyngtonu na swoją pierwszą zagraniczną wizytę w roli prezydenta Polski.

Ankietowanych zapytano, kto - ich zdaniem - powinien odpowiadać za kontakty Polski z administracją Trumpa.

Blisko połowa badanych, bo 49,8 proc., wskazała Karola Nawrockiego. Z kolei Donalda Tuska wybrało 32,2 proc. respondentów.

Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 18 proc. pytanych.

Sondaż. Kto powinien odpowiadać za kontakty Polski z Donaldem Trumpem?

Ponadto - jak pisze "Rzeczpospolita" - z badania wynika, że odsetek zwolenników rozwiązania, w którym to Karol Nawrocki odpowiada za kontakty z Donaldem Trumpem, przeważa wśród ankietowanych popierających PiS, Konfederację, ugrupowanie Grzegorza Brauna i Partię Razem.

Z kolei wśród wyborców KO, Polski 2050, PSL i Lewicy premiera jako osobę, która powinna być odpowiedzialna za kontakt z Trumpem wskazało 60 proc. badanych a 21 proc. wybrało prezydenta. "Gorzej Tusk poradził sobie w swoim obozie i w efekcie przegrał w całym sondażu" - ocenił dziennik.

Badanie IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadzone zostało w dniach 29-30 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1069 respondentów.

Natomiast z sondażu Instytutu Badań Pollster, przeprowadzonego dla "Super Expressu" tuż przed wizytą polskiego prezydenta w Waszyngtonie wynika, że 55 proc. Polaków uważa, że to Karol Nawrocki powinien odpowiadać za relacje z Donaldem Trumpem. "Zaledwie 22 proc. widzi w tej roli premiera Donalda Tuska" - wskazał dziennik.

Karol Nawrocki w Waszyngtonie. Pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta

We wtorek po południu prezydent Karol Nawrocki udał się w pierwszą zagraniczną podróż jako głowa państwa. Prezydent poleciał do Waszyngtonu, gdzie spotka się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz informował na konferencji prasowej, że wizyta w USA rozpocznie się od powitania prezydenta przez Trumpa, a następnie odbędzie się ceremonia przedstawienia delegacji, dokonania odpowiednich wpisów w księdze pamiątkowej, a następnie przygotowana została niespodzianka. Dopiero wtedy dojdzie do rozmowy prezydentów.

Z Karolem Nawrockim do Waszyngtonu polecieli Marcin Przydacz, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, europoseł PiS Adam Bielan, rzecznik głowy państwa Rafała Leśkiewicz oraz wiceszef prezydenckiego gabinetu Jarosław Dębowski.

Prezydentowi nie towarzyszy przedstawiciel polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jednak wcześniej głowa państwa otrzymała od resortu rekomendacje.

