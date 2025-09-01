Zestawili Karola Nawrockiego z Andrzejem Dudą. Nowy sondaż
Zdaniem nieco ponad 48 proc. respondentów Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem niż jego poprzednik - wynika z nowego sondażu. Co czwarty ankietowany opowiada się z kolei za prezydenturą Andrzeja Dudy. Wyraźną przewagę jednego z polityków widać wśród wyborców PiS i Konfederacji.
W skrócie
- Ponad 48 proc. ankietowanych uważa, że Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem niż Andrzej Duda.
- Wyraźna przewaga Nawrockiego widoczna jest wśród wyborców PiS i Konfederacji.
- Najwięcej wątpliwości dotyczących tej oceny mają wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050.
"Czy Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem RP niż Andrzej Duda?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Zdaniem prawie połowy respondentów obecny prezydent będzie lepszy od swojego poprzednika. Za Karolem Nawrockim opowiedziało się w sumie 48,1 proc. ankietowanych, z czego 33,8 proc. z nich wybrało odpowiedź "raczej tak", a "zdecydowanie tak" - 14,3 proc.
Karol Nawrocki lepszy od Andrzeja Dudy? Wyraźny podział w sondażu
Z kolei według łącznie 25,2 proc. osób Karol Nawrocki nie będzie lepszy od Andrzeja Dudy. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 12,6 proc. badanych, a dokładnie tyle samo postawiło na wariant "zdecydowanie nie".
26,7 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".
W sondażu uwzględniono również sympatie polityczne respondentów. Wynika z niego, że 1 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL, Lewicy uważa, że Nawrocki jako głowa państwa będzie "zdecydowanie" lepszy od swojego poprzednika, a według 16 proc. "raczej tak" będzie.
Przeciwnego zdania jest ponad 60 proc. zapytanych osób z tej grupy. 32 proc. respondentów uważa, że prezydentura Nawrockiego "zdecydowanie" nie będzie lepsza od prezydentury Dudy, a według 30 proc. "raczej" tak nie będzie. 21 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".
Nawrocki kontra Duda. Znaczna przewaga wśród wyborców PiS i Konfederacji
Odmiennego zdania są wyborcy PiS i Konfederacji. W tej grupie 23 proc. osób sądzi, że obecny prezydent będzie "zdecydowanie" lepszy od Dudy, a 49 proc., że "raczej tak" będzie.
Odpowiedź "raczej nie" wskazało w tym przypadku 2 proc. sympatyków opozycji, wariant "zdecydowanie nie" 3 proc. z nich. 23 proc. osób w tej grupy nie ma w tej kwestii zdania.
Według 16 proc. pozostałych wyborców Nawrocki będzie "zdecydowanie" lepszy od Dudy, a zdaniem 24 proc. "raczej tak" będzie. Odpowiedź "raczej nie" wybrało w tej grupie 9 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie nie" - 3 proc. Blisko połowa zapytanych osób w tej grupie - 48 proc. wskazała wariant "nie wiem/trudno powiedzieć".
Badanie zostało w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku metodą CATI/CAWI na próbie tysiąca osób.
