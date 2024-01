- Ustawa budżetowa to jest przede wszystkim odpowiedzialność rządu , dlatego m.in. prezydent jest konstytucyjnie pozbawiony prawa weta. Jedyną kwestią, którą prezydent może i powinien rozpatrywać, jest kwestia zgodności samego budżetu z Konstytucją , jak i procedury, w który został on przyjęty - przekazał.

Andrzej Duda: Nie widzę możliwości na przedterminowe wybory

Prezydent zastrzegł jednocześnie, że gdy ustawa budżetowa trafi na jego biurko, będzie poddana pełnej analizie konstytucyjnej. - To będzie jedyny aspekt, w jakim będziemy to oceniali - zaznaczył i odniósł się do doniesień medialnych o zablokowaniu przez niego ustawy budżetowej, w związku z czym Polska stanęłaby przed koniecznością przeprowadzenia przyspieszonych wyborów parlamentarnych.