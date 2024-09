Andrzej Duda u Milosza Zemana. Rekomendacja MSZ

Zofia Romaszewska: Chwała Bogu, że mamy takiego prezydenta

Faktem jest, że na stronach Kancelarii Prezydenta RP nie znajdziemy relacji z wizyty, zaś prezydenccy ministrowie milczą. To o tyle ciekawe, że głowa państwa wybrała się do Czech rządowym samolotem. Niemniej, w Pałacu Prezydenckim nie słychać, żeby wizyta na urodzinach Zemana była czymś nagannym .

- Pan prezydent ma własne zdanie i swoje pomysły. Nie gorsze od ministra Radosława Sikorskiego. Dlatego nie ma powodu, aby szczególnie słuchać szefa MSZ . Szczególnie, że Sikorski nie przestrzega żadnych norm. W jego opinii, kto nie myśli jak on, nadaje się do ucięcia głowy - uważa Zofia Romaszewska , doradca prezydenta.

- Na miejscu byli różni politycy, bo przecież świat składa się z różnych ludzi. Musimy z tym żyć, czego nasza obecna władza nie przyjmuje do wiadomości. Uważa, że niektórych, myślących inaczej, należy wyeliminować - przekazała Interii była opozycjonistka. - Taką mają koncepcję, ale prezydent ma inną. Trzeba żyć z różnymi ludźmi i politykami . Prezydent jest od tego, żeby to rozumieć, wiedzieć, że mają różne poglądy, ale mogą funkcjonować - dodała.

Andrzej Duda a Milosz Zeman. "MSZ nie może niczego zabronić"

- MSZ odradzał prezydentowi wizytę, ale nie może mu zabronić. W takich sytuacjach resort zawsze przygotowuje stanowisko i o wszystkim wie. Samoloty zamawiamy poprzez KPRM . No i relacja szefa z Zemanem zawsze była bardzo dobra i bliska - mówi nam jeden ze współpracowników Andrzeja Dudy. Przypomina, że czeski prezydent przyjeżdżał nawet do Polski na wózku inwalidzkim podczas 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Redakcja Interii przesłała oficjalne pytania dotyczące wizyty prezydenta na urodzinach Milosza Zemana do Kancelarii Prezydenta RP. Chcieliśmy się dowiedzieć m.in. dlaczego nie informowano oficjalnie o wyjeździe do Czech, jak wyglądały rozmowy z przedstawicielami MSZ, jaki charakter miała wizyta i jak głowa państwa odnosi się do sprawy. Do czasu publikacji artykułu, nie uzyskaliśmy odpowiedzi.