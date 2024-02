Prezydent jedzie do Afryki. Odwiedzi Kenie, Rwandę i Tanzanię

- Kontynent afrykański to dzisiaj miejsce bardzo poważnej polityki międzynarodowej, umacniania się wpływów rosyjskich. To jest również związane z sytuacją humanitarną, żywnościową. Więc z jednej strony jest to oczywiście komponent czysto polityczny, ale z drugiej również nastawienie na zawieranie umów gospodarczych, promowanie polskiej gospodarki i polskiego kapitału, umożliwienia inwestycji i prowadzenia wymiany handlowej - podkreśliła minister w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.