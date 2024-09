- To nie jest tak, jak przekazała prokuratura, że tych informacji nie można utajnić. Można - zapewnił Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sprawy rosyjskiego szpiega Pawła Rubcowa, który przed wydaniem do Rosji miał dostęp do akt swojej sprawy. - To jest rzecz skandaliczna, w wielu krajach to byłaby dymisja rządu - zaznaczył prezes PiS. Paweł Rubcow vel Pablo Gonzales został zwolniony z polskiego aresztu w ramach wymiany więźniów między krajami Zachodu a Rosją.