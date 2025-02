Jarosław Kaczyński pozwany. "Za zniesławienie"

Kłopoty prezesa PiS. Już raz stracił immunitet

Przypomnijmy, że w innej sprawie prezes PiS stracił już immunitet. Na początku grudnia Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie prezesa PiS do odpowiedzialności karnej w związku z oskarżeniem go przez aktywistę Zbigniewa Komosę o pobicie . Podczas przepychanek przy pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej na stołecznym pl. Piłsudskiego - według działacza - 75-latek dwukrotnie uderzył go w twarz. Za uchyleniem immunitetu było 241 posłów, 206 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Zawsze uważałem, że to, co działo się w II połowie lat 40. sojusz, wtedy intelektualistów z lumpami, w tej chwili jest sojuszem tych, których wypromował PRL - powiedział. Na pytanie, czy to "lumpy uchyliły mu immunitet", odparł, że byli to "ludzie, którzy popierają lumpów".