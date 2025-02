Jarosław Kaczyński na miesięcznicy smoleńskiej. "Obrzydliwe kłamstwa Tuska"

- Kto za to płaci? Kto to organizuje? Przyjdzie czas, że ci, którzy to robią, zostaną ukarani, bo chcą służyć zbrodniczej klice Putina. To jest zbrodnia zasługująca na najsurowsze kary. Zwyciężymy, ukarzemy, pokażemy prawdę - oświadczył szef PiS.