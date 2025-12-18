W skrócie Na lotnisku w Statesville w Karolinie Północnej rozbił się prywatny odrzutowiec Cessna Citation II, zginęło kilka osób.

Aktualnie trwają działania gaśnicze, a przyczyny katastrofy badają NTSB i FAA.

W sieci dostępne są nagrania z miejsca wypadku, a to kolejny incydent z udziałem maszyn Cessny w USA.

Do zdarzenia doszło w czwartek o godz. 10 czasu lokalnego (godz. 16 w Polsce) na lotnisku w Statesville w Karolinie Północnej. Agencja Associated Press informuje, że według służb w wyniku katastrofy zginęło kilka osób.

- Mogę potwierdzić, że są ofiary śmiertelne - powiedział szeryf hrabstwa Iredell Darren Campbells.

USA. Wypadek samolotu w Karolinie Północnej, tragiczny bilans

Świadkowie katastrofy, na których powołuje się AP, przekazali służbom, że widzieli samolot zbliżający się do lotniska na bardzo niskiej wysokości.

Z doniesień amerykańskich mediów wynika, że maszyną biorącą udział w katastrofie był samolot Cessna Citation II (C550). To dwusilnikowa jednostka wykorzystywana zarówno do podróży służbowych, jak i prywatnych.

Dziennik "Bild" przekazał, że dokładna liczba osób, które znajdowały się pokładzie samolotu, nie jest znana. Redakcja podaje jednak, że - w zależności od konfiguracji - ten typ odrzutowca może pomieścić do dwóch członków załogi i 10 pasażerów.

Katastrofa samolotu w USA. Maszyna uderzyła w płytę lotniska i stanęła w płomieniach

Dotychczas nie ustalono, kto był właścicielem samolotu, który uległ katastrofie. Na miejscu nadal trwają działania gaśnicze.

Warto zauważyć, że w okolicy lotniska w Statesville działa kilka dużych firm, które przechowują na terenie portu swoje prywatne odrzutowce. Wśród nich jest zespół NASCAR, czyli Narodowej Organizacji Wyścigów Samochodów Seryjnych.

W sieci pojawiło się nagranie z miejsca zdarzenia, na którym widać rozbitą maszyną leżącą na terenie lotniska. Na miejscu pojawiły się kłęby dymu.

Agencja AP informuje, że Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) oraz Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny wypadku.

Wiadomo, że w momencie zdarzenia na tym obszarze padał deszcz i panowało zachmurzenie.

Stany Zjednoczone. To niejedyne zdarzenie z udziałem maszyny Cessny

To niejedyny wypadek z udziałem maszyny Cessna w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie. Na początku grudnia informowaliśmy o dwóch awaryjnych lądowaniach, do których doszło na Florydzie.

Wówczas dwa małe samoloty rozbiły się jednego dnia na lokalnych drogach. Jedna z maszyn wylądowała na autostradzie międzystanowej i uderzyła w samochód osobowy. W wyniku obu zdarzeń poszkodowane zostały trzy osoby.

Źródło: "Bild", Associated Press, Fox 35 Orlando, Click Orlando

