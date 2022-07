Premier: Proszę nie słuchać banków, znam je od podszewki

Przypomnijmy, że 29 lipca wchodzi w życie ustawa wprowadzająca wakacje kredytowe.

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany w Polsat News, czy system bankowy wytrzyma rozwiązania, które zaproponował rząd.

- System bankowy wytrzyma, coś o tym wiem, znam banki od podszewki, wytrzymają, proszę nie słuchać ich narzekań - powiedział Morawiecki. Dodał, że WIBOR oscyluje w granicach 6,8-7 proc.

- Czy wie pan, że w czasach Donalda Tuska WIBOR też był na poziomie 6,8 proc.? Czy wtedy Platforma Obywatelska, drodzy telewidzowie Polsatu, zrobiła cokolwiek, by ulżyć kredytobiorcom? - pytał szef rządu.

Mateusz Morawiecki: Nie tylko wakacje kredytowe

- Identyczna sytuacja, WIBOR 6,8 proc., my wprowadzamy nie tylko wakacje kredytowe, czyli cztery raty w tym, jak i cztery raty w przyszłym. Jeśli ktoś ma ratę 2 tys. złotych, to znaczy, że do końca roku może nie zapłacić 8 tys. złotych. Ale to nie koniec, jest jeszcze fundusz gwarancji kredytowych - powiedział premier.

- Interweniujemy na rzecz polskich obywateli, nie zostawiamy ich z problemami - dodał.

Całą rozmowę z premierem Morawieckim można zobaczyć tutaj.

Ustawa przedłuża tarcze antyinflacyjne

14 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która między innymi wprowadza wakacje kredytowe dla osób, które zaciągnęły kredyty w polskiej walucie na cel mieszkaniowy. Ustawa przedłuża działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października 2022 r. oraz daje kredytobiorcom możliwość zawieszenia spłaty kredytów hipotecznych.

WIBOR to stopa procentowa, z jaką banki udzielają pożyczek innym bankom. Z nią jest związana m.in. wysokość rat kredytów.