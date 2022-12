Wypowiedź Morawieckiego opublikowały portal i.pl oraz dzienniki wydawnictwa Polska Press, m.in. magazyn "Polska Metropolia Warszawska". Szef rządu zwrócił się do polityków o poparcie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który 13 grudnia posłowie PiS złożyli w Sejmie. Według autorów projektu ma on wypełnić kluczowy kamień milowy w sprawie KPO.

Szef rządu w tekście stwierdził m.in., że jeśli Rosja zwycięży w Ukrainie, Polska jest następnym celem. "Musimy mieć też świadomość, że obrona niepodległości może wymagać od naszego narodu realnej walki. Obyśmy nie musieli jej toczyć. Ale musimy być na nią gotowi. Musimy mieć wreszcie świadomość, że ta obrona może być skuteczna tylko wtedy, gdy - z jednej strony - wspierać nas będą silni sojusznicy, z drugiej - gdy będziemy mieli dość własnych zasobów, by zbudować silną armię" - napisał.

Premier: Trzeba umieć osiągać kompromisy

W ocenie premiera drogą do pierwszego z tych celów jest obecność Polski w NATO, a drogą do drugiego - obecność w Unii Europejskiej i jeszcze szybszy rozwój gospodarczy.

Morawiecki oświadczył, że jest bardzo krytyczny wobec wielu zjawisk w UE, ale odrzuca pogląd, "jakoby Polska miała stać się silniejsza poprzez automarginalizację w ramach słabnącej globalnie Unii". "Nie można mylić suwerenności i niepodległości z autarkią, z naiwnym dążeniem do izolacji od UE i odcięcia się od sąsiadów. Można - a czasem wręcz trzeba - się z nimi spierać. Ale trzeba też umieć osiągać kompromisy" - podkreślił.

Według premiera, pieniądze z unijnego budżetu oraz Funduszu Odbudowy "nie osłabiają polskiej suwerenności", lecz przeciwnie, wzmacniają państwo. "Powiedzmy to sobie jasno: bez napływu do Polski pieniędzy - i tych unijnych, i tych z rynków finansowych - nie tylko niemożliwy jest szybki rozwój gospodarczy, ale bardzo utrudnione także utrzymanie suwerenności i niepodległości" - dodał.

"Jeśli dostaniemy pieniądze z KPO, Zjednoczona Prawica wygra kolejne wybory"

Premier pisał też o zagrożeniach wewnętrznych - o tym, że "władzę w Polsce chcą zdobyć ludzie, dla których obrona suwerenności i niepodległości nie tylko nie jest priorytetem - jest zbędnym balastem". Ci ludzie, jak dodał, "z ochotą oddadzą prawo do suwerennych decyzji zewnętrznym nadzorcom - bo będą w tym widzieli szansę, że ich obóz polityczny, chroniony przez tych nadzorców, już nigdy władzy nie odda".

"Jeśli chcemy zachować realną suwerenność, konieczne jest, aby powstrzymać przed zdobyciem władzy ludzi, którzy suwerenności bronić nie chcą. I także dlatego konflikt z Komisją Europejską musi zostać szybko zakończony - bo jego dalsze trwanie daje tym ludziom najlepsze od siedmiu lat paliwo polityczne. Że tak jest, mówią otwarcie nawet niektórzy przedstawiciele opozycji. Przyznają, że jeśli konflikt zostanie rozwiązany - to Zjednoczona Prawica po raz kolejny wygra wybory" - podkreślił Morawiecki.

Premier stwierdził, że "drogą do zwycięstwa jest dziś odważny i odpowiedzialny kompromis", a "drogą do klęski - blokada tego kompromisu pod najróżniejszymi, często szczytnymi pretekstami".

Mateusz Morawiecki: Kompromis nie jest idealny

Morawiecki dodał, że w jego opinii "kompromis nie jest na pewno idealny, ma wiele mankamentów". Podkreślił jednak, że wypracowany kształt projektowanej ustawy jest zgodny z Konstytucją RP, co potwierdzili konstytucjonaliści, z którymi się konsultował. Dzięki uchwaleniu noweli i podpisaniu jej przez prezydenta - dodał - "Polska zyska ogromną szansę na zakończenie konfliktu z KE" i narzędzia do budowy silnej gospodarki, armii i państwa.

Szef rządu stwierdził, że najlepsze zasady, którymi można się kierować do osiągnięcia tego celu, to odpowiedzialność, odwaga i gotowość do kompromisu. "Dlatego właśnie apeluję do wszystkich ludzi w polityce, którzy kierują się tymi samymi zasadami - we władzy wykonawczej i ustawodawczej, i w koalicji, i w opozycji - o poparcie złożonego w ubiegłym tygodniu projektu i o dalszą wspólną pracę dla Polski" - napisał premier.