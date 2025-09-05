Powrót mocnego lata. Pojawi się wiele niebezpiecznych zjawisk

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Gwałtowne nawałnice po południu opanują dużą część Polski. Miejscami może spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Wraz z burzami nadciągną wichury, które miejscami osiągną do 85 km/h. W większości kraju obowiązują alerty pogodowe pierwszego i drugiego stopnia.

Bardzo silne burze po południu opanują zdecydowaną większość kraju. Najsilniejsze pojawią się w pasie ciągnącym się od Małopolski przez Ziemię Świętokrzyską, Mazowsze, po Warmię i Mazury
Bardzo silne burze po południu opanują zdecydowaną większość kraju. Najsilniejsze pojawią się w pasie ciągnącym się od Małopolski przez Ziemię Świętokrzyską, Mazowsze, po Warmię i MazuryIwona Burdzanowska/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Poranek na wschodzie miejscami był mglisty i z tego powodu widzialność lokalnie była ograniczona do 200 metrów. Mgły szybko ustąpią i zrobi się bardzo ciepło, a miejscami upalnie. Pogoda nie będzie jednak przyjazna. Z powodu burz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Burzowy pas przez całą Polskę

"Nad Polskę napływa gorąca i niestabilna masa powietrza zasobna w wilgoć. W pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii poprzez Kujawy i Zachodnie Mazowsze, po Ziemię Łódzką, Kielecczyznę i północne części Śląska i Małopolski zjawiska będą miały najsilniejszy przebieg. Tutaj lokalnie możliwe są sumy opadów rzędu 50 mm" - czytamy w komunikacie na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

Choć przed południem możliwe są liczne rozpogodzenia, w ciągu dnia będzie pochmurnie. Po południu w wielu miejscach trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu i miejscami, szczególnie w centrum i na wschodzie, z burzami, niosącymi ulewne deszcze, możliwy grad i porywy wiatru sięgające nawet 85 km/h.

Z powodu burz obowiązują pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia w województwach:

  • podlaskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • wschodniej połowie pomorskiego;
  • wschodniej części kujawsko-pomorskiego;
  • mazowieckim;
  • wschodniej połowie łódzkiego;
  • świętokrzyskim;
  • północnej części lubelskiego;
  • zachodniej części podkarpackiego;
  • północno-wschodniej części małopolskiego;
  • północnych powiatach śląskiego.

Tam burze będą najsilniejsze i trzeba będzie uważać na nie po południu i wieczorem. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 15-18:00 i pozostaną w mocy do godz. 22:00 oraz do północy.

Mapa pogodowa Polski z kolorowymi oznaczeniami intensywnych opadów deszczu w różnych rejonach kraju, widoczne są skupiska intensywnego deszczu, wyż oznaczony literą H oraz gradienty barw przedstawiające natężenie opadów.
Najsilniejsze burze nawiedzą centrum i wschodnią część PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Oprócz tego ze względu na burze obowiązują burzowe żółte alerty pierwszego stopnia, które obejmują województwa:

  • opolskie;
  • resztę śląskiego;
  • południowo-zachodnią część małopolskiego;
  • resztę łódzkiego;
  • wschodnie powiaty wielkopolskiego;
  • zachodnią połowę kujawsko-pomorskiego;
  • zachodnią część pomorskiego.

Te ostrzeżenia obowiązują od godz. 14:00 do 21:00.

Choć dzień będzie pochmurny i burzowy, trzeba będzie się liczyć z jeszcze jednym zagrożeniem. W wielu miejscach zrobi się gorąco, a na wschodzie nawet upalnie.

Zobacz również:

Synoptycy IMGW prognozują alerty pogodowe z powodu burz. W piątek swoim zasięgiem obejmą większość Polski
Polska

Ulewy i burze prędko nie znikną. Wkrótce pogoda bardzo się pogorszy

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    W wielu miejscach zrobi się gorąco

    Pogoda w piątek przyniesie wiele letnich zjawisk, w tym upały. Według synoptyków IMGW odnotujemy je na południowym wschodzie kraju. Tam miejscami termometry pokażą do 30-31 stopni Celsjusza. Z powodu upałów obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia, obejmujące województwa:

    • lubelskie;
    • świętokrzyskie;
    • centralną i południową część mazowieckiego;
    • południowe powiaty podlaskiego;
    • centralną i północną część podkarpackiego;
    • większość małopolskiego (bez powiatów na zachodzie i południowym wschodzie).

    Nieco chłodniej w ciągu dnia będzie w centrum i na północnym wschodzie - tam można się spodziewać od 24 do 29 stopni. Najniższe temperatury zanotujemy na zachodzie: od 19 do 23 st. C.

    Zobacz również:

    W środę znowu może zrobić się upalnie - prognozuje IMGW. Pierwsza połowa września będzie zdecydowanie gorętsza od średniej wieloletniej
    Polska

    Upał jeszcze wróci. W prognozach wyróżnia się konkretny dzień

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    "Polityczny WF": Kaczyński gra na rozłam w KonfederacjiINTERIA.PL

    Najnowsze