Poranek na wschodzie miejscami był mglisty i z tego powodu widzialność lokalnie była ograniczona do 200 metrów. Mgły szybko ustąpią i zrobi się bardzo ciepło, a miejscami upalnie. Pogoda nie będzie jednak przyjazna. Z powodu burz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Burzowy pas przez całą Polskę

"Nad Polskę napływa gorąca i niestabilna masa powietrza zasobna w wilgoć. W pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii poprzez Kujawy i Zachodnie Mazowsze, po Ziemię Łódzką, Kielecczyznę i północne części Śląska i Małopolski zjawiska będą miały najsilniejszy przebieg. Tutaj lokalnie możliwe są sumy opadów rzędu 50 mm" - czytamy w komunikacie na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

Choć przed południem możliwe są liczne rozpogodzenia, w ciągu dnia będzie pochmurnie. Po południu w wielu miejscach trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu i miejscami, szczególnie w centrum i na wschodzie, z burzami, niosącymi ulewne deszcze, możliwy grad i porywy wiatru sięgające nawet 85 km/h.

Z powodu burz obowiązują pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia w województwach:

podlaskim ;

warmińsko - mazurskim ;

wschodniej połowie pomorskiego ;

wschodniej części kujawsko - pomorskiego ;

mazowieckim ;

wschodniej połowie łódzkiego ;

świętokrzyskim ;

północnej części lubelskiego ;

zachodniej części podkarpackiego ;

północno-wschodniej części małopolskiego ;

północnych powiatach śląskiego.

Tam burze będą najsilniejsze i trzeba będzie uważać na nie po południu i wieczorem. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 15-18:00 i pozostaną w mocy do godz. 22:00 oraz do północy.

Najsilniejsze burze nawiedzą centrum i wschodnią część Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Oprócz tego ze względu na burze obowiązują burzowe żółte alerty pierwszego stopnia, które obejmują województwa:

opolskie ;

resztę śląskiego ;

południowo-zachodnią część małopolskiego ;

resztę łódzkiego ;

wschodnie powiaty wielkopolskiego ;

zachodnią połowę kujawsko - pomorskiego ;

zachodnią część pomorskiego.

Te ostrzeżenia obowiązują od godz. 14:00 do 21:00.

Choć dzień będzie pochmurny i burzowy, trzeba będzie się liczyć z jeszcze jednym zagrożeniem. W wielu miejscach zrobi się gorąco, a na wschodzie nawet upalnie.

W wielu miejscach zrobi się gorąco

Pogoda w piątek przyniesie wiele letnich zjawisk, w tym upały. Według synoptyków IMGW odnotujemy je na południowym wschodzie kraju. Tam miejscami termometry pokażą do 30-31 stopni Celsjusza. Z powodu upałów obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia, obejmujące województwa:

lubelskie ;

świętokrzyskie ;

centralną i południową część mazowieckiego ;

południowe powiaty podlaskiego ;

centralną i północną część podkarpackiego ;

większość małopolskiego (bez powiatów na zachodzie i południowym wschodzie).

Nieco chłodniej w ciągu dnia będzie w centrum i na północnym wschodzie - tam można się spodziewać od 24 do 29 stopni. Najniższe temperatury zanotujemy na zachodzie: od 19 do 23 st. C.

