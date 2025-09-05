Powrót mocnego lata. Pojawi się wiele niebezpiecznych zjawisk
Gwałtowne nawałnice po południu opanują dużą część Polski. Miejscami może spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Wraz z burzami nadciągną wichury, które miejscami osiągną do 85 km/h. W większości kraju obowiązują alerty pogodowe pierwszego i drugiego stopnia.
Poranek na wschodzie miejscami był mglisty i z tego powodu widzialność lokalnie była ograniczona do 200 metrów. Mgły szybko ustąpią i zrobi się bardzo ciepło, a miejscami upalnie. Pogoda nie będzie jednak przyjazna. Z powodu burz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia.
Burzowy pas przez całą Polskę
"Nad Polskę napływa gorąca i niestabilna masa powietrza zasobna w wilgoć. W pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii poprzez Kujawy i Zachodnie Mazowsze, po Ziemię Łódzką, Kielecczyznę i północne części Śląska i Małopolski zjawiska będą miały najsilniejszy przebieg. Tutaj lokalnie możliwe są sumy opadów rzędu 50 mm" - czytamy w komunikacie na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.
Choć przed południem możliwe są liczne rozpogodzenia, w ciągu dnia będzie pochmurnie. Po południu w wielu miejscach trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu i miejscami, szczególnie w centrum i na wschodzie, z burzami, niosącymi ulewne deszcze, możliwy grad i porywy wiatru sięgające nawet 85 km/h.
Z powodu burz obowiązują pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia w województwach:
- podlaskim;
- warmińsko-mazurskim;
- wschodniej połowie pomorskiego;
- wschodniej części kujawsko-pomorskiego;
- mazowieckim;
- wschodniej połowie łódzkiego;
- świętokrzyskim;
- północnej części lubelskiego;
- zachodniej części podkarpackiego;
- północno-wschodniej części małopolskiego;
- północnych powiatach śląskiego.
Tam burze będą najsilniejsze i trzeba będzie uważać na nie po południu i wieczorem. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 15-18:00 i pozostaną w mocy do godz. 22:00 oraz do północy.
Oprócz tego ze względu na burze obowiązują burzowe żółte alerty pierwszego stopnia, które obejmują województwa:
- opolskie;
- resztę śląskiego;
- południowo-zachodnią część małopolskiego;
- resztę łódzkiego;
- wschodnie powiaty wielkopolskiego;
- zachodnią połowę kujawsko-pomorskiego;
- zachodnią część pomorskiego.
Te ostrzeżenia obowiązują od godz. 14:00 do 21:00.
Choć dzień będzie pochmurny i burzowy, trzeba będzie się liczyć z jeszcze jednym zagrożeniem. W wielu miejscach zrobi się gorąco, a na wschodzie nawet upalnie.
W wielu miejscach zrobi się gorąco
Pogoda w piątek przyniesie wiele letnich zjawisk, w tym upały. Według synoptyków IMGW odnotujemy je na południowym wschodzie kraju. Tam miejscami termometry pokażą do 30-31 stopni Celsjusza. Z powodu upałów obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia, obejmujące województwa:
- lubelskie;
- świętokrzyskie;
- centralną i południową część mazowieckiego;
- południowe powiaty podlaskiego;
- centralną i północną część podkarpackiego;
- większość małopolskiego (bez powiatów na zachodzie i południowym wschodzie).
Nieco chłodniej w ciągu dnia będzie w centrum i na północnym wschodzie - tam można się spodziewać od 24 do 29 stopni. Najniższe temperatury zanotujemy na zachodzie: od 19 do 23 st. C.
