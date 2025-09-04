W skrócie Początek września przynosi wyższe niż zwykle temperatury.

W połowie przyszłego tygodnia w wielu miejscach możemy spodziewać się upału.

Pierwsza połowa miesiąca będzie znacznie cieplejsza od średniej, ale druga połowa zbliży się do normy.

Czwartek, chociaż na wschodzie przyniósł poranne mgły i lokalne burze, będzie bardzo ciepłym dniem. Niewykluczone, że lokalnie na południowym wschodzie i zachodzie zrobi się upalnie. Choć wkrótce się ochłodzi, potem czeka nas kolejne uderzenie ciepła - wynika z prognozy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Upał może wrócić do Polski w przyszłym tygodniu.

Chłodniejszy epizod, potem powrót upału

Temperatury w naszym kraju znów będą wysokie i do najbliższego weekendu to się nie zmieni. Po ciepłym czwartku przyjdzie równie gorący piątek. Termometry pokażą wtedy od 24 do 28 stopni, a miejscami na południowym wschodzie można się spodziewać upału do 30-31 st. C.

Choć upalny, piątek przyniesie niebezpieczną pogodę. Po południu w wielu miejscach kraju będzie padać deszcz, a na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum przyjdą burze z ulewami i lokalnym gradobiciem oraz silnym wiatrem.

Piątek będzie bardzo ciepły, ale jednocześnie burzowy i nieprzyjemny. Trzeba uważać na burze WXCharts materiał zewnętrzny

Od soboty zrobi się chłodniej. Choć tego dnia na północnym wschodzie będzie jeszcze około 26 stopni, w zdecydowanej większości Polski termometry nie pokażą więcej niż 19-22 stopni. W niedzielę w całym kraju temperatury tylko nieznacznie przekroczą próg 20 stopni Celsjusza.

Ten chłodniejszy epizod nie potrwa jednak długo. Od początku przyszłego tygodnia do Polski znowu zacznie napływać masa ciepłego powietrza i zrobi się przyjemniej.

Szczyt ocieplenia przypadnie na środę. Tego dnia synoptycy spodziewają się powrotu upałów. Miejscami w centrum, na południu i wschodzie może być około 30 stopni. Będzie to pogodny i spokojny dzień, choć na zachodzie może przelotnie popadać i zagrzmieć.

Środa będzie bardzo gorącym dniem w praktycznie całej Polsce. W centrum i na południu może być upalnie WXCharts materiał zewnętrzny

Po upalnej środzie temperatury zaczną stopniowo spadać. O ile w czwartek na wschodzie będzie jeszcze do 27-28 stopni, kolejny dzień będzie znacznie chłodniejszy: w zachodniej połowie kraju nie można liczyć na więcej niż 20-21 st. C. W kolejnych dniach ochłodzenie może postępować.

Upał może wrócić do Polski w połowie przyszłego tygodnia - prognozuje IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Od połowy miesiąca pogoda stanie się przeważnie typowa dla tej pory roku - wskazują prognozy długoterminowe IMGW.

Gorąca pierwsza połowa września, potem bliżej normy

Pierwsza część września zapowiada się na zdecydowanie cieplejszą od średniej wieloletniej. Według prognoz od 8 do 14 września średnie temperatury będą wyraźnie wyższe od tych z lat 1991-2020. Na północnym wschodzie będą one wyższe nawet o ponad 4 stopnie Celsjusza. W reszcie kraju będzie średnio o 2-3 stopnie cieplej niż zazwyczaj.

Pierwsza część września w całym kraju będzie wyraźnie cieplejsza niż zwykle. Temperatury zbliżą się do średniej w drugiej połowie miesiąca IMGW materiał zewnętrzny

Wyraźna zmiana powinna nastąpić w połowie miesiąca. Wciąż będzie wyraźnie cieplej niż zwykle o tej porze roku, jednak do końca września średnie temperatury przeważnie będą wyższe o około 1-1,5 st. C. Najcieplej może być na wschodzie i północy: o około 2 stopnie więcej od średniej wieloletniej.

Nie można więc wykluczyć kolejnych gorących dni, szczególnie w pierwszej połowie września. Możliwe będą jeszcze pojedyncze upalne epizody.

Trzeba pamiętać, że prezentowana powyżej pogoda długoterminowa jest obarczona bardzo dużym ryzykiem błędu. Należy ją traktować tylko orientacyjnie, ponieważ najdokładniejsze prognozy pogody obejmują nie więcej niż tydzień. Warto na bieżąco śledzić aktualne doniesienia.

