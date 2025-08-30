W skrócie W sobotę w większości kraju zapanują upały i burze, IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla wielu regionów.

W niedzielę tropikalna pogoda zacznie ustępować chłodniejszym masom powietrza, a burze przeniosą się głównie na wschód i południe Polski.

Najsilniejsze opady i burze prognozowane są w Małopolsce, na Śląsku i w regionach zachodnich, gdzie możliwy jest grad i wiatr do 75 km/h.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia znad Wysp Brytyjskich i Zatoki Fińskiej oraz związane z nimi fronty atmosferyczne, jedynie częściowo wschód oraz krańce południowo-zachodnie kontynentu znajdują się w zasięgu wyżów.

Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia, na skraju niżu z ośrodkiem nad Zatoką Fińską, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Na wspomnianym froncie atmosferycznym utworzy się płytki ośrodek niżowy przemieszczający się z południowego zachodu na północny wschód kraju. Południowa i wschodnia Polska pozostają w ciepłym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego, nad pozostały obszar napływa chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Pogoda na sobotę. Koniec wakacji pod znakiem burz i upałów

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, lokalnie też burze i w ich trakcie opady deszczu do 20 mm - 30 mm, możliwy grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C, 25 st. C na północy, zachodzie i miejscami w centrum do 31 st. C, 32 st. C na południowym wschodzie; chłodniej nad morzem i w kotlinach górskich, od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, na ogół południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h. W czasie burz pojawią się porywy wiatru do około 75 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę na zachodzie i Pomorzu zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami tylko słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w pasie od Śląska i Małopolski przez Ziemię Świętokrzyską po Mazowsze, Lubelszczyznę oraz krańce południowe Podlasia również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm - 30 mm. Nad ranem lokalnie na północy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 13 st. C, 14 st. C na zachodzie i w kotlinach górskich do 18 st. C miejscami na wschodzie i w centrum. Wiatr będzie słaby, na ogół zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami, a na wschodzie i południu także z lokalnymi burzami deszczu. W rejonie Karpat prognozowana suma opadów, zwłaszcza w czasie burz do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C do 28 st. C, chłodniej na północy i w kotlinach górskich, od 20 st. C do 23 st. C; na Podhalu około 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, na ogół południowo-zachodni i zachodni. Wiatr będzie słaby, północny i północno-zachodni, na zachodzie także zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Gdzie będzie burza? Mapa alertów IMGW

Alert II stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje w części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Na tym obszarze prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu wyniesie od 30 mm do 50 mm, miejscami do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, a lokalnie także grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23 w piątek do godz. 9 w sobotę, a w Małopolsce i części woj. śląskiego - do godz. 10. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Z kolei alert I stopnia przed silnym deszczem z burzami instytut wydał dla części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. W zależności od powiatu, alerty obowiązują do soboty do godz. 9, 10, lub 14.

Ostrzeżenie II stopnia przed upałem ogłoszono w woj. lubelskim i części woj. podkarpackiego, mazowieckiego i podlaskiego. Na tym obszarze prognozowany jest upał z temperaturą maksymalną w dzień do 32 st. C, a w nocy do 21 st. C. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20 w sobotę, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska IMGW ocenia na 80 proc.

