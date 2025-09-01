Lato nie podda się bez walki. Do Polski jeszcze wrócą upały

Lato do tej pory raczej nie zachwycało. Choć nie brakowało fal upału, to w naszym kraju dominowały pochmurne i deszczowe dni. W najbliższym czasie również nie będzie spokojnie, jednak wrócą wysokie temperatury, a miejscami będzie około 30 stopni. Chłodniej zrobi się w okolicach weekendu, jednak będzie to dość krótki epizod, po którym znowu warunki się zmienią.

Pierwsza połowa września może się okazać wyraźnie cieplejsza od średniej. W prognozach IMGW widać upały
Pierwsza połowa września może się okazać wyraźnie cieplejsza od średniej. W prognozach IMGW widać upały

W skrócie

  • Początek września zapowiada się na ciepły, a miejscami nawet upalny.
  • Najbliższe dni będą deszczowe i burzowe w wielu miejscach, a w weekend nastąpi wyraźne ochłodzenie.
  • Kolejny tydzień przyniesie nowe ocieplenie. Pierwsza połowa miesiąca może być wyraźnie cieplejsza od średniej wieloletniej.
1 września zaczęła się meteorologiczna jesień. Choć jest to tylko umowny okres, ułatwiający meteorologom analizowanie danych klimatycznych, po dość chłodnych wcześniejszych miesiącach można było się spodziewać słabych prognoz na kolejne dni. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika jednak, że w najbliższym czasie będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie.

Gorący początek września

Poniedziałek jest spokojny i ciepły. O godz. 11:00 w Słubicach było 23,9 st. C. Możliwe, że w najcieplejszych godzinach dnia na południu i w centrum będzie około 29 stopni, a lokalnie nie można wykluczyć upału. We wtorek również będzie gorąco, a także deszczowo i burzowo.

Przelotne opady i burze nawiedzą dużą część kraju, a spokojnie będzie jedynie na wschodzie i południu. W pozostałych miejscach burze przyniosą ulew do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz grad i silny wiatr o 75 km/h.

    Jednocześnie wtorek będzie ciepłym dniem, z temperaturami od 22 do 25 stopni na zachodzie, a we wschodniej połowie Polski od 26 do 30 stopni Celsjusza.

    Kolorowa mapa pogodowa pokazująca rozkład temperatur powietrza na obszarze Polski i krajów sąsiednich, z zaznaczeniem szczególnie wysokich temperatur w centralnej i południowo-wschodniej części Polski, sięgających 32-33°C. Na mapie widoczne są izotermy...
    Wtorek będzie bardzo ciepły, a na południowym wschodzie kraju nawet upalny

    Kolejne dni wciąż będą bardzo ciepłe, ale już nie upalne. Do weekendu w większości Polski można się spodziewać od 25 do około 29 stopni, a najcieplej będzie we wschodniej połowie kraju.

    Tabela z prognozą maksymalnej temperatury powietrza w Polsce na kolejne dni września 2025, z czytelną prezentacją temperatur w poszczególnych regionach kraju w formie map z liczbami i kolorami odzwierciedlającymi różne zakresy temperatur.
    Upały mogą wrócić we wtorek. Kolejne dni zapowiadają się na bardzo ciepłe, choć deszczowe i burzowe w wielu miejscach

    Mimo wszystko wciąż będą to niespokojne dni, z deszczem i burzami w wielu województwach.

    Chłodny weekendowy epizod, potem kolejna zmiana

    Mimo niezbyt sprzyjającej aury początek września będzie ciepły. Zmieni się to w pierwszy weekend miesiąca. W dziesięciodniowej prognozie IMGW sobota i niedziela mogą się okazać najchłodniejszym okresem.

    W sobotę najgoręcej będzie na północno-wschodnich krańcach Polski, gdzie w ciągu dnia będzie do 26-27 stopni. W reszcie kraju jednak nie możemy liczyć na więcej niż 19-24 stopnie. W dodatku w niemal całym kraju będzie deszczowo i burzowo.

    W niedzielę deszczowo może być przede wszystkim na północy, jednak z powodu niskich temperatur trudno będzie się tym cieszyć. Tego dnia termometry nigdzie nie pokażą więcej niż 22-23 stopnie Celsjusza.

      Tego typu jesienna aura powinna jednak zniknąć wraz z nadejściem nowego tygodnia. Wówczas do naszego kraju powinna napłynąć kolejna porcja ciepłego powietrza. W całym kraju zrobi się cieplej i do połowy przyszłego tygodnia odczujemy powrót lata, z temperaturami na poziomie 26-28 stopni w wielu miejscach.

      Możliwe, że przynajmniej do połowy września będzie cieplej niż zwykle.

      Pogoda długoterminowa: Wrzesień może przyjemnie zaskoczyć

      Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, we wrześniu pogoda może nam przynajmniej częściowo wynagrodzić słabsze lato, jakiego doświadczyliśmy w lipcu i sierpniu.

      Obecna pogoda długoterminowa zakłada nawet, że miejscami na południowym wschodzie temperatury do połowy miesiąca będą nawet o 4 stopnie wyższe od średniej z lat 1991-2020.

      Mapa Polski podzielona na województwa z naniesionymi prognozami anomalii średniej temperatury powietrza na kolejne tygodnie w porównaniu do lat 1991-2020, oznakowana kolorami i liczbami przedstawiającymi odchylenia temperatury od normy.
      Pierwsza połowa września będzie cieplejsza niż zwykle, miejscami nawet o średnio 4 stopnie Celsjusza

      W tej części kraju również w kolejnym okresie powinno być wyraźnie cieplej niż zwykle. Temperatury powinny wrócić do normy pod koniec września - wynika z prognoz IMGW.

      Warto pamiętać, że prognozy na okres dłuższy niż tydzień są znacznie mniej dokładne i obciążone dużym ryzykiem błędu. Pogoda długoterminowa może się zmieniać wraz z nowymi danymi w kolejnych dniach, dlatego warto na bieżąco śledzić aktualne prognozy.

