W skrócie Początek września zapowiada się na ciepły, a miejscami nawet upalny.

Najbliższe dni będą deszczowe i burzowe w wielu miejscach, a w weekend nastąpi wyraźne ochłodzenie.

Kolejny tydzień przyniesie nowe ocieplenie. Pierwsza połowa miesiąca może być wyraźnie cieplejsza od średniej wieloletniej.

1 września zaczęła się meteorologiczna jesień. Choć jest to tylko umowny okres, ułatwiający meteorologom analizowanie danych klimatycznych, po dość chłodnych wcześniejszych miesiącach można było się spodziewać słabych prognoz na kolejne dni. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika jednak, że w najbliższym czasie będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie.

Gorący początek września

Poniedziałek jest spokojny i ciepły. O godz. 11:00 w Słubicach było 23,9 st. C. Możliwe, że w najcieplejszych godzinach dnia na południu i w centrum będzie około 29 stopni, a lokalnie nie można wykluczyć upału. We wtorek również będzie gorąco, a także deszczowo i burzowo.

Przelotne opady i burze nawiedzą dużą część kraju, a spokojnie będzie jedynie na wschodzie i południu. W pozostałych miejscach burze przyniosą ulew do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz grad i silny wiatr o 75 km/h.

Jednocześnie wtorek będzie ciepłym dniem, z temperaturami od 22 do 25 stopni na zachodzie, a we wschodniej połowie Polski od 26 do 30 stopni Celsjusza.

Wtorek będzie bardzo ciepły, a na południowym wschodzie kraju nawet upalny WXCharts materiał zewnętrzny

Kolejne dni wciąż będą bardzo ciepłe, ale już nie upalne. Do weekendu w większości Polski można się spodziewać od 25 do około 29 stopni, a najcieplej będzie we wschodniej połowie kraju.

Upały mogą wrócić we wtorek. Kolejne dni zapowiadają się na bardzo ciepłe, choć deszczowe i burzowe w wielu miejscach IMGW materiał zewnętrzny

Mimo wszystko wciąż będą to niespokojne dni, z deszczem i burzami w wielu województwach.

Chłodny weekendowy epizod, potem kolejna zmiana

Mimo niezbyt sprzyjającej aury początek września będzie ciepły. Zmieni się to w pierwszy weekend miesiąca. W dziesięciodniowej prognozie IMGW sobota i niedziela mogą się okazać najchłodniejszym okresem.

W sobotę najgoręcej będzie na północno-wschodnich krańcach Polski, gdzie w ciągu dnia będzie do 26-27 stopni. W reszcie kraju jednak nie możemy liczyć na więcej niż 19-24 stopnie. W dodatku w niemal całym kraju będzie deszczowo i burzowo.

W niedzielę deszczowo może być przede wszystkim na północy, jednak z powodu niskich temperatur trudno będzie się tym cieszyć. Tego dnia termometry nigdzie nie pokażą więcej niż 22-23 stopnie Celsjusza.

Tego typu jesienna aura powinna jednak zniknąć wraz z nadejściem nowego tygodnia. Wówczas do naszego kraju powinna napłynąć kolejna porcja ciepłego powietrza. W całym kraju zrobi się cieplej i do połowy przyszłego tygodnia odczujemy powrót lata, z temperaturami na poziomie 26-28 stopni w wielu miejscach.

Możliwe, że przynajmniej do połowy września będzie cieplej niż zwykle.

Pogoda długoterminowa: Wrzesień może przyjemnie zaskoczyć

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, we wrześniu pogoda może nam przynajmniej częściowo wynagrodzić słabsze lato, jakiego doświadczyliśmy w lipcu i sierpniu.

Obecna pogoda długoterminowa zakłada nawet, że miejscami na południowym wschodzie temperatury do połowy miesiąca będą nawet o 4 stopnie wyższe od średniej z lat 1991-2020.

Pierwsza połowa września będzie cieplejsza niż zwykle, miejscami nawet o średnio 4 stopnie Celsjusza IMGW materiał zewnętrzny

W tej części kraju również w kolejnym okresie powinno być wyraźnie cieplej niż zwykle. Temperatury powinny wrócić do normy pod koniec września - wynika z prognoz IMGW.

Warto pamiętać, że prognozy na okres dłuższy niż tydzień są znacznie mniej dokładne i obciążone dużym ryzykiem błędu. Pogoda długoterminowa może się zmieniać wraz z nowymi danymi w kolejnych dniach, dlatego warto na bieżąco śledzić aktualne prognozy.

