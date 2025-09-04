Poranek we wschodniej Polsce nie był przyjemny. W wielu miejscach utrzymywała się gęsta mgła, a na południowym wschodzie silne burze. Do popołudnia w trzech województwach obowiązują alerty pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na wschodzie od rana nie zachwyca

Burze na południowym wschodzie od rana przesuwają się z rejonu Rzeszowa przez Sokołów Małopolski, okolice Nowej Dęby i Rudnika nad Sanem w stronę Stalowej Woli i Frampolu. Lokalnie w ciągu 10 minut pada nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągają 65-70 km/h. W kolejnych godzinach strefa burz przemieści się na północny wschód.

Z powodu burz do godz. 17:00 obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia, które obejmują wschodnią część Lubelszczyzny, większość Podkarpacia (bez powiatów na północnym zachodzie) oraz powiat gorlicki w Małopolsce. W ciągu dnia suma opadów podczas burz może sięgnąć 25 litrów wody na metr kwadratowy.

Z czasem warunki w większości kraju się poprawią i zrobi się pogodnie, szczególnie na zachodzie.

Prognoza pogody: Po mglistym poranku ciepły dzień

Nie tylko burze mogą dawać się we znaki w pierwszej części dnia. Sporym utrudnieniem, szczególnie dla kierowców, są gęste mgły, utrzymujące się we wschodniej połowie Polski. Miejscami ograniczają one widzialność do 100 metrów. Z czasem będą stopniowo zanikać i jeszcze przed południem powinno się rozjaśnić.

Po rozproszeniu się porannych mgieł czeka nas przeważnie pogodny i spokojny dzień. Więcej chmur w czwartek może się utrzymać na wschodzie oraz na krańcach zachodnich.

Będzie ciepło. W większości Polski termometry pokażą od 25 do 29 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że lokalnie na południowym wschodzie i zachodzie może być upalnie. Najcieplej będzie na wschodzie oraz na południowym zachodzie. Chłodniej będzie na Wybrzeżu: około 23 stopnie.

Pomimo mglistego i burzowego poranka na wschodzie w czwartek przez większość dnia będzie spokojnie i ciepło WXCharts materiał zewnętrzny

Przez większość dnia na zachodzie warunki będą obojętne, a na Dolnym Śląsku czasowo niekorzystne, zaś wieczorem poprawią się do korzystnych. W reszcie kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

