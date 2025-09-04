Koniec tygodnia nie będzie spokojny. Wiele wskazuje na to, że z najgorszą pogodą będziemy mieli do czynienia w piątek - wynika z prognozy alertów pogodowych przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że tego dnia ostrzeżenia przed burzami obejmą większość kraju.

Pogoda zepsuje się pod koniec tygodnia. Zagrzmi w wielu miejscach

W czwartek rano burze pojawiły się na południowym wschodzie i miejscami przyniosły silniejsze deszcze. W kolejnym dniu jednak mogą one być znacznie silniejsze i pojawiać się w dużej części Polski

Synoptycy IMGW na piątek prognozują wydanie z powodu burz żółtych alertów pierwszego stopnia dla województw:

pomorskiego ;

warmińsko - mazurskiego ;

kujawsko - pomorskiego ;

podlaskiego ;

mazowieckiego ;

łódzkiego ;

lubelskiego ;

wschodniej części wielkopolskiego ;

opolskiego ;

śląskiego ;

małopolskiego ;

podkarpackiego.

Według prognoz aura pogorszy się w piątek po południu. W wielu miejscach będzie padać deszcz, a w wielu miejscach, głównie w centrum i na wschodzie mogą występować burze, lokalnie z gradem i mocniejszymi opadami, sięgającymi do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz może wiać niebezpieczny wiatr, osiągający w porywach do 80 km/h.

W piątek ostrzeżenia z powodu burz mogą objąć zdecydowaną większość Polski IMGW materiał zewnętrzny

Jedynie w zachodniej części kraju powinno być spokojniej: aktualnie IMGW nie planuje wydać ostrzeżeń dla Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska i większości Wielkopolski.

Burze wrócą w weekend, jednak tym razem powinno ich być mniej.

Kolejne dni nieco spokojniejsze. Trzeba uważać w sobotę

Sobota będzie bardziej pochmurna i deszczowa. Najwięcej deszczu spadnie w pasie rozciągającym się od Dolnego Śląska po Mazury. Tam suma opadów może sięgnąć 10-20 litrów wody na metr kwadratowy.

W sobotę najbardziej deszczowo i burzowo będzie na północnym wschodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Burze mogą nawiedzić Pomorze i przede wszystkim wschodnią część kraju. Będzie im towarzyszyć wiatr, który w porywach może osiągać do około 70 km/h.

Na sobotę z powodu burz IMGW prognozuje wydanie alertów pierwszego stopnia czterech województw:

warmińsko - mazurskiego ;

mazowieckiego ;

podlaskiego ;

lubelskiego.

W sobotę strefa najsilniejszych burz powinna się ograniczyć do wschodniej i północnej części kraju IMGW materiał zewnętrzny

Pogoda stopniowo powinna się uspakajać. Na niedzielę obecnie nie prognozuje się wydania alertów pogodowych. Druga połowa weekendu zapowiada się na spokojniejszą i bardziej pogodną, a ewentualne burze powinny się ograniczyć do Podkarpacia.

