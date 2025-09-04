Ulewy i burze prędko nie znikną. Wkrótce pogoda bardzo się pogorszy

Jakub Wojciechowski

Prawdziwe załamanie pogody jeszcze przed nami. Choć w czwartek nie brakuje burz, piątek może być pod tym względem jeszcze gorszy. Możliwe, że tego dnia ostrzeżenia przed niebezpieczną aurą obejmą większość kraju. Wolne od alertów mogą być tylko trzy zachodnie województwa. Burze wrócą na początku weekendu.

Synoptycy IMGW prognozują alerty pogodowe z powodu burz. W piątek swoim zasięgiem obejmą większość Polski
Koniec tygodnia nie będzie spokojny. Wiele wskazuje na to, że z najgorszą pogodą będziemy mieli do czynienia w piątek - wynika z prognozy alertów pogodowych przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że tego dnia ostrzeżenia przed burzami obejmą większość kraju.

Pogoda zepsuje się pod koniec tygodnia. Zagrzmi w wielu miejscach

W czwartek rano burze pojawiły się na południowym wschodzie i miejscami przyniosły silniejsze deszcze. W kolejnym dniu jednak mogą one być znacznie silniejsze i pojawiać się w dużej części Polski

Synoptycy IMGW na piątek prognozują wydanie z powodu burz żółtych alertów pierwszego stopnia dla województw:

  • pomorskiego;
  • warmińsko-mazurskiego;
  • kujawsko-pomorskiego;
  • podlaskiego;
  • mazowieckiego;
  • łódzkiego;
  • lubelskiego;
  • wschodniej części wielkopolskiego;
  • opolskiego;
  • śląskiego;
  • małopolskiego;
  • podkarpackiego.

Według prognoz aura pogorszy się w piątek po południu. W wielu miejscach będzie padać deszcz, a w wielu miejscach, głównie w centrum i na wschodzie mogą występować burze, lokalnie z gradem i mocniejszymi opadami, sięgającymi do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz może wiać niebezpieczny wiatr, osiągający w porywach do 80 km/h.

Mapa Polski z zaznaczonym żółtym obszarem ostrzeżeń pogodowych obejmującym cały kraj, z wyróżnioną Warszawą i głównymi miastami, na dole widoczny pasek z datami kolejnych dni tygodnia.
W piątek ostrzeżenia z powodu burz mogą objąć zdecydowaną większość PolskiIMGWmateriał zewnętrzny

Jedynie w zachodniej części kraju powinno być spokojniej: aktualnie IMGW nie planuje wydać ostrzeżeń dla Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska i większości Wielkopolski.

    Burze wrócą w weekend, jednak tym razem powinno ich być mniej.

    Kolejne dni nieco spokojniejsze. Trzeba uważać w sobotę

    Sobota będzie bardziej pochmurna i deszczowa. Najwięcej deszczu spadnie w pasie rozciągającym się od Dolnego Śląska po Mazury. Tam suma opadów może sięgnąć 10-20 litrów wody na metr kwadratowy.

    Mapa pogodowa Europy Środkowej z zaznaczonym rozkładem opadów, temperatury powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego; wyraźnie widać strefy opadów w północno-wschodniej Polsce i krajach bałtyckich, wyże baryczne nad Polską.
    W sobotę najbardziej deszczowo i burzowo będzie na północnym wschodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

    Burze mogą nawiedzić Pomorze i przede wszystkim wschodnią część kraju. Będzie im towarzyszyć wiatr, który w porywach może osiągać do około 70 km/h.

    Na sobotę z powodu burz IMGW prognozuje wydanie alertów pierwszego stopnia czterech województw:

    • warmińsko-mazurskiego;
    • mazowieckiego;
    • podlaskiego;
    • lubelskiego.
    Mapa Polski z wyróżnioną żółtym kolorem wschodnią i północno-wschodnią częścią kraju, obejmującą m.in. Warszawę, Białystok i Lublin oraz przejrzystym podziałem na województwa i większe miasta. Na dole znajdują się daty dni tygodnia, a legenda sygnalizu...
    W sobotę strefa najsilniejszych burz powinna się ograniczyć do wschodniej i północnej części krajuIMGWmateriał zewnętrzny

    Pogoda stopniowo powinna się uspakajać. Na niedzielę obecnie nie prognozuje się wydania alertów pogodowych. Druga połowa weekendu zapowiada się na spokojniejszą i bardziej pogodną, a ewentualne burze powinny się ograniczyć do Podkarpacia.

