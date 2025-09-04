Ulewy i burze prędko nie znikną. Wkrótce pogoda bardzo się pogorszy
Prawdziwe załamanie pogody jeszcze przed nami. Choć w czwartek nie brakuje burz, piątek może być pod tym względem jeszcze gorszy. Możliwe, że tego dnia ostrzeżenia przed niebezpieczną aurą obejmą większość kraju. Wolne od alertów mogą być tylko trzy zachodnie województwa. Burze wrócą na początku weekendu.
Koniec tygodnia nie będzie spokojny. Wiele wskazuje na to, że z najgorszą pogodą będziemy mieli do czynienia w piątek - wynika z prognozy alertów pogodowych przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że tego dnia ostrzeżenia przed burzami obejmą większość kraju.
Pogoda zepsuje się pod koniec tygodnia. Zagrzmi w wielu miejscach
W czwartek rano burze pojawiły się na południowym wschodzie i miejscami przyniosły silniejsze deszcze. W kolejnym dniu jednak mogą one być znacznie silniejsze i pojawiać się w dużej części Polski
Synoptycy IMGW na piątek prognozują wydanie z powodu burz żółtych alertów pierwszego stopnia dla województw:
- pomorskiego;
- warmińsko-mazurskiego;
- kujawsko-pomorskiego;
- podlaskiego;
- mazowieckiego;
- łódzkiego;
- lubelskiego;
- wschodniej części wielkopolskiego;
- opolskiego;
- śląskiego;
- małopolskiego;
- podkarpackiego.
Według prognoz aura pogorszy się w piątek po południu. W wielu miejscach będzie padać deszcz, a w wielu miejscach, głównie w centrum i na wschodzie mogą występować burze, lokalnie z gradem i mocniejszymi opadami, sięgającymi do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz może wiać niebezpieczny wiatr, osiągający w porywach do 80 km/h.
Jedynie w zachodniej części kraju powinno być spokojniej: aktualnie IMGW nie planuje wydać ostrzeżeń dla Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska i większości Wielkopolski.
Burze wrócą w weekend, jednak tym razem powinno ich być mniej.
Kolejne dni nieco spokojniejsze. Trzeba uważać w sobotę
Sobota będzie bardziej pochmurna i deszczowa. Najwięcej deszczu spadnie w pasie rozciągającym się od Dolnego Śląska po Mazury. Tam suma opadów może sięgnąć 10-20 litrów wody na metr kwadratowy.
Burze mogą nawiedzić Pomorze i przede wszystkim wschodnią część kraju. Będzie im towarzyszyć wiatr, który w porywach może osiągać do około 70 km/h.
Na sobotę z powodu burz IMGW prognozuje wydanie alertów pierwszego stopnia czterech województw:
- warmińsko-mazurskiego;
- mazowieckiego;
- podlaskiego;
- lubelskiego.
Pogoda stopniowo powinna się uspakajać. Na niedzielę obecnie nie prognozuje się wydania alertów pogodowych. Druga połowa weekendu zapowiada się na spokojniejszą i bardziej pogodną, a ewentualne burze powinny się ograniczyć do Podkarpacia.
