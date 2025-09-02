Burze we wtorek przejdą przez wiele polskich województw. Do obowiązujących od rana alertów pogodowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dodał kolejne. Na południu podczas burz spadnie najwięcej deszczu.

Wschód gorący, a potem upalny. Na zachodzie wyraźnie chłodniej

Bardzo ciepło jest na południowym wschodzie kraju. "Temperatura powietrza nad regionem szybko wzrasta. Miejscami osiągnęła już około 27 stopni. W kolejnych godzinach prognozowany jest dalszy wzrost temperatury do około 30 st. C" - napisali specjaliści IMGW w komunikacie meteorologicznym.

Około południa w wielu miejscach na wschodzie na termometrach pojawiły się wartości przekraczające 27-28 stopni Celsjusza. O godz. 12:00 najcieplej było w Kozienicach, gdzie zanotowano 28,4 st. C. W tym rejonie Polski wkrótce może zapanować upał.

W południe najciepej było w Kozienicach, gdzie do progu upału zabrakło nieco ponad półtora stopnia. W kolejnych godzinach na wschodzie Polski będzie upalnie - prognozuje IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Od rana na południowym wschodzie obowiązują żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Pozostaną one w mocy do godz. 18:00.

Zdecydowanie odmienne warunki panują na zachodzie. Tam jest o ponad 10 stopni chłodniej: o tej samej porze w Słubicach było 17,2 st. C. Oprócz tego trzeba się przygotować na niebezpieczne burze i wystosowano kolejne alerty pogodowe. W dwóch województwach burze będą najsilniejsze.

Alerty burzowe w 11 województwach. Uwaga na ulewy

Strefa burz we wtorek po południu i wieczorem obejmie połowę Polski, na zachodzie i południu. Obecnie alerty IMGW pierwszego stopnia z tego powodu wydano dla województw:

zachodniopomorskiego ;

pomorskiego ;

zachodniej i centralnej części warmińsko - mazurskiego ;

kujawsko - pomorskiego ;

wielkopolskiego ;

lubuskiego ;

dolnośląskiego ;

opolskiego ;

zachodniej połowie śląskiego ;

zachodniej części łódzkiego ;

zachodnich powiatach mazowieckiego.

Burze przyniosą lokalny grad oraz wiatr, którego porywy mogą miejscami osiągać 70-75 km/h. Ostrzeżenia pozostaną w mocy od godz. 13:00 i 15:00 do wieczora, a miejscami do północy i godz. 2:00.

Rozwiń

Na jeszcze silniejsze burze trzeba uważać w nocy na samym południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami we wschodniej połowie Śląska oraz w zachodnich powiatach Małopolski.

Tam podczas burz może spaść miejscami do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Alerty pierwszego stopnia mają obowiązywać od północy do godz. 10:00 w środę.

-----

Podatek od cyfrowych gigantów kosztem relacji z USA? Posłanka Razem: Polska nie jest amerykańską kolonią Polsat News Polsat News