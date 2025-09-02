Coraz większe zamieszanie w pogodzie. Kolejne miejsca zagrożone
Porywisty wiatr, ulewy i grad nawiedzą dużą część kraju. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia przed niebezpiecznymi burzami we wtorek. Obejmują one zachodnią połowę Polski. Na wschodzie robi się gorąco. W południe zanotowano miejscami ponad 28 stopni, a w kolejnych godzinach czeka nas upał.
Burze we wtorek przejdą przez wiele polskich województw. Do obowiązujących od rana alertów pogodowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dodał kolejne. Na południu podczas burz spadnie najwięcej deszczu.
Wschód gorący, a potem upalny. Na zachodzie wyraźnie chłodniej
Bardzo ciepło jest na południowym wschodzie kraju. "Temperatura powietrza nad regionem szybko wzrasta. Miejscami osiągnęła już około 27 stopni. W kolejnych godzinach prognozowany jest dalszy wzrost temperatury do około 30 st. C" - napisali specjaliści IMGW w komunikacie meteorologicznym.
Około południa w wielu miejscach na wschodzie na termometrach pojawiły się wartości przekraczające 27-28 stopni Celsjusza. O godz. 12:00 najcieplej było w Kozienicach, gdzie zanotowano 28,4 st. C. W tym rejonie Polski wkrótce może zapanować upał.
Od rana na południowym wschodzie obowiązują żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Pozostaną one w mocy do godz. 18:00.
Zdecydowanie odmienne warunki panują na zachodzie. Tam jest o ponad 10 stopni chłodniej: o tej samej porze w Słubicach było 17,2 st. C. Oprócz tego trzeba się przygotować na niebezpieczne burze i wystosowano kolejne alerty pogodowe. W dwóch województwach burze będą najsilniejsze.
Alerty burzowe w 11 województwach. Uwaga na ulewy
Strefa burz we wtorek po południu i wieczorem obejmie połowę Polski, na zachodzie i południu. Obecnie alerty IMGW pierwszego stopnia z tego powodu wydano dla województw:
- zachodniopomorskiego;
- pomorskiego;
- zachodniej i centralnej części warmińsko-mazurskiego;
- kujawsko-pomorskiego;
- wielkopolskiego;
- lubuskiego;
- dolnośląskiego;
- opolskiego;
- zachodniej połowie śląskiego;
- zachodniej części łódzkiego;
- zachodnich powiatach mazowieckiego.
Burze przyniosą lokalny grad oraz wiatr, którego porywy mogą miejscami osiągać 70-75 km/h. Ostrzeżenia pozostaną w mocy od godz. 13:00 i 15:00 do wieczora, a miejscami do północy i godz. 2:00.
Na jeszcze silniejsze burze trzeba uważać w nocy na samym południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami we wschodniej połowie Śląska oraz w zachodnich powiatach Małopolski.
Tam podczas burz może spaść miejscami do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Alerty pierwszego stopnia mają obowiązywać od północy do godz. 10:00 w środę.
-----