Coraz większe zamieszanie w pogodzie. Kolejne miejsca zagrożone

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Porywisty wiatr, ulewy i grad nawiedzą dużą część kraju. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia przed niebezpiecznymi burzami we wtorek. Obejmują one zachodnią połowę Polski. Na wschodzie robi się gorąco. W południe zanotowano miejscami ponad 28 stopni, a w kolejnych godzinach czeka nas upał.

Burze skupią się na zachodniej i północnej połowie Polski. W pozostałych regionach jest spokojnie i słonecznie, a potem zrobi się upalnie
Burze skupią się na zachodniej i północnej połowie Polski. W pozostałych regionach jest spokojnie i słonecznie, a potem zrobi się upalnieisophotographs/grigory_bruev123RF/PICSEL

Burze we wtorek przejdą przez wiele polskich województw. Do obowiązujących od rana alertów pogodowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dodał kolejne. Na południu podczas burz spadnie najwięcej deszczu.

Wschód gorący, a potem upalny. Na zachodzie wyraźnie chłodniej

Bardzo ciepło jest na południowym wschodzie kraju. "Temperatura powietrza nad regionem szybko wzrasta. Miejscami osiągnęła już około 27 stopni. W kolejnych godzinach prognozowany jest dalszy wzrost temperatury do około 30 st. C" - napisali specjaliści IMGW w komunikacie meteorologicznym.

Około południa w wielu miejscach na wschodzie na termometrach pojawiły się wartości przekraczające 27-28 stopni Celsjusza. O godz. 12:00 najcieplej było w Kozienicach, gdzie zanotowano 28,4 st. C. W tym rejonie Polski wkrótce może zapanować upał.

Mapa Polski z rozmieszczeniem punktów pomiarowych pokazujących temperatury powietrza o godzinie 12:00 w różnych miastach, wyróżniające się najwyższa temperatura 28,4°C w Kozienicach oraz najniższa 17,2°C w Słubicach.
W południe najciepej było w Kozienicach, gdzie do progu upału zabrakło nieco ponad półtora stopnia. W kolejnych godzinach na wschodzie Polski będzie upalnie - prognozuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Od rana na południowym wschodzie obowiązują żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Pozostaną one w mocy do godz. 18:00.

Zdecydowanie odmienne warunki panują na zachodzie. Tam jest o ponad 10 stopni chłodniej: o tej samej porze w Słubicach było 17,2 st. C. Oprócz tego trzeba się przygotować na niebezpieczne burze i wystosowano kolejne alerty pogodowe. W dwóch województwach burze będą najsilniejsze.

Zobacz również:

Zachodnia część kraju we wtorek znajdzie się w zasięgu niebezpiecznych burz z ulewami, gradem i silnym wiatrem
Polska

Nawet dziesięć stopni różnicy i masa ostrzeżeń. Dzień będzie intensywny

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Alerty burzowe w 11 województwach. Uwaga na ulewy

    Strefa burz we wtorek po południu i wieczorem obejmie połowę Polski, na zachodzie i południu. Obecnie alerty IMGW pierwszego stopnia z tego powodu wydano dla województw:

    • zachodniopomorskiego;
    • pomorskiego;
    • zachodniej i centralnej części warmińsko-mazurskiego;
    • kujawsko-pomorskiego;
    • wielkopolskiego;
    • lubuskiego;
    • dolnośląskiego;
    • opolskiego;
    • zachodniej połowie śląskiego;
    • zachodniej części łódzkiego;
    • zachodnich powiatach mazowieckiego.

    Burze przyniosą lokalny grad oraz wiatr, którego porywy mogą miejscami osiągać 70-75 km/h. Ostrzeżenia pozostaną w mocy od godz. 13:00 i 15:00 do wieczora, a miejscami do północy i godz. 2:00.

    Na jeszcze silniejsze burze trzeba uważać w nocy na samym południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami we wschodniej połowie Śląska oraz w zachodnich powiatach Małopolski.

    Tam podczas burz może spaść miejscami do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Alerty pierwszego stopnia mają obowiązywać od północy do godz. 10:00 w środę.

    Zobacz również:

    We wtorek na południowym wschodzie może być upalnie. W innych częściach kraju czekają nas niebezpieczne burze
    Polska

    Nadciągają groźne zjawiska. Synoptycy przygotowali komunikaty

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Podatek od cyfrowych gigantów kosztem relacji z USA? Posłanka Razem: Polska nie jest amerykańską koloniąPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze