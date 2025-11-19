Premier Donald Tusk poinformował we wtorek w Sejmie, że udało się ustalić osoby odpowiedzialne za akt dywersji na infrastrukturę krytyczną na linii kolejowej nr 7 Warszawa-Lublin i że jest to dwóch obywateli Ukrainy działających oraz współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami.

Przekazał, że zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych w celu oddania Polsce osób podejrzewanych o zamach terrorystyczny na kolei.

Radosław Sikorski zadeklarował wówczas, że w środę przemówi w Sejmie.

Posiedzenie Sejmu. Radosław Sikorski zabrał głos

Zgodnie z zapowiedzią wicepremier Radosław Sikorski tuż po godzinie 9:00 wyszedł na mównice i zaczął przedstawiać informacje o działaniach dyplomatycznych w związku z dywersją na kolei.

- Mam wysokiej izbie do powiedzenia coś, co uważam za sprawę wagi najwyższej. Jak państwo wiecie, doszło w ostatnich dniach do działań obcych służb, które mogły spowodować katastrofę kolejową, śmierć wielu osób - rozpoczął Sikorski.

Niemal w tym samym momencie posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli wstawać ze swoich miejsc w ławach i opuszczać salę obrad. W tle słychać było okrzyki i buczenie polityków rządowej opozycji.

Po zakończonym przemówieniu szefa MSZ, nieobecność posłów PiS skomentował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

- Nie wiem, czy żeście zauważyli, że od wczoraj nastąpiła taka sytuacja: że jak wczoraj czy dzisiaj panuje rozsądek wśród mówców, to ten rozsądek wypiera część sali obrad - powiedział.

Więcej informacji wkrótce...

Jak dywersant zdołał wjechać do Polski? "Straż Graniczna nie dysponowała zdjęciem" Polsat News Polsat News