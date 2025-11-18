Awantura i krzyki w Sejmie. Posłowie PiS wyszli z sali

O godzinie 11 we wtorek rozpoczęło się posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie mają zająć się wyborem marszałka Sejmu. Najprawdopodobniej zostanie nim - zgodnie z umową koalicyjną - Włodzimierz Czarzasty.

Kiedy na mównicę wyszedł Krzysztof Gawkowski, aby przedstawić kandydaturę współprzewodniczącego Nowej Lewicy, na sali plenarnej zrobiło się zamieszanie.

Zamieszanie w Sejmie. Posłowie PiS zaczęli opuszczać salę, kiedy przedstawiano kandydaturę Czarzastego

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli wstawać ze swoich miejsc w ławach i zaczęli opuszczać salę obrad. W tle słychać było okrzyki polityków rządowej opozycji, m.in. "precz z komuną".

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski próbował uspokoić polityków, którzy zakłócali przemówienie wicepremiera. Po chwili bezpośrednio zwrócił się do Bartosza Kownackiego i przywołał go do porządku. Poseł PiS w tym czasie przechadzał się po sali plenarnej i nagrywał całą sytuację telefonem.

Po Krzysztofie Gawkowskim głos zabrał Przemysław Czarnek z PiS. W swoim wystąpieniu powołał się na wypowiedź byłego prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, który mówił m.in., że "Czarzasty jest jednym z trzech posłów, którzy byli zamieszani w aferę Rywina".

- Nawet ich prezydent, na którego zapewne pan Czarzasty głosował w drugich turach w 2010 i 2015 roku, mówi, że to jest skandaliczne, żeby tego rodzaju ludzie robili kariery polityczne i nie mogą być marszałkami Sejmu - mówił były minister edukacji narodowej.

Następnie Czarnek przytoczył kilka wypowiedzi Czarzastego, które padły w przeszłości. - Komunizm jest zabroniony konstytucyjnie, nie może pan być marszałkiem Sejmu - krzyczał poseł PiS.

Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Posłowie mają głosować nad kandydaturą Czarzastego

Przemówienie wygłosił także Jarosław Urbaniak z KO, który zwrócił się do polityków PiS z pytaniem, "gdzie byli z tym okrzykiem ("precz z komuną" - red.) przed 1989 rokiem". - Teraz łatwo wam krzyczeć - dodał.

Wystąpienie Urbaniaka również było zakłócane, a Piotr Zgorzelski kilkukrotnie zwracał uwagę posłowi Maciejowi Małeckiemu. W tym czasie politycy PiS ponownie zasiedli w ławach poselskich, jednak niedługo później ponownie - z Jarosławem Kaczyńskim - opuścili salę.

Więcej informacji wkrótce

Działanie służb po dywersji na torach. Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'': Najgorsze dzisiaj to jątrzyć kto za późno zadziałał Polsat News Polsat News