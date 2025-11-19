Sikorski jasno o akcie dywersji. "Odpowiedź nie tylko dyplomatyczna"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

- Obce państwo wysłało dobrze przygotowanych dywersantów - poinformował w Sejmie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sabotaż na kolei uznał za "akt terroru państwowego". - Spotka się to z naszą odpowiedzią, nie tylko dyplomatyczną - dodał szef MSZ.

Radosław Sikorski mówił o "akcie terroru państwowego" w odniesieniu do dwóch incydentów na kolei
Radosław Sikorski mówił o "akcie terroru państwowego" w odniesieniu do dwóch incydentów na koleiAlbert ZawadaPAP

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w Sejmie o działaniach dyplomatycznych, które podjął w celu doprowadzenia do przekazania Polsce osób podejrzanych o zamach terrorystyczny na kolei.

- Po raz pierwszy w ciągu dziewięciu lat sprawowania urzędu ministra spraw zagranicznych poprosiłem o możliwość wystąpienia tutaj, korzystając z art. 186 regulaminu Sejmu, ponieważ mam wysokiej izbie wiele do powiedzenia, coś, co uważam za sprawę wagi najwyższej - zaczął przemówienie Radosław Sikorski.

- Obce państwo wysłało dobrze przygotowanych dywersantów. Tylko cudem nie osiągnęli oni swojego celu - powiedział minister spraw zagranicznych. Dodał, że "rosyjskie GRU rutynowo do swojej brudnej roboty wynajmuje podwykonawców pod fałszywą flagą".

- Tym razem był to akt nie tylko dywersji jak poprzednio, lecz akt terroru państwowego, gdyż jasną intencją było spowodowanie ofiar w ludziach. Spotka się to z naszą odpowiedzią, nie tylko dyplomatyczną, o czym będziemy informować w najbliższych dniach - kontynuuował.

Posłowie PiS, w tym Jarosław Kaczyński, opuścili Salę Posiedzeń Sejmu, kiedy minister spraw zagranicznych wszedł na mównicę.

Zobacz również:

Wojska Obrony Terytorialnej zwiększą zaangażowanie w patrolowaniu linii kolejowych we wschodniej Polsce
Polska

Nowa decyzja po aktach dywersji. Chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Sikorski: Celem Rosji jest nastawienie Polaków przeciwko Ukraińcom

    Minister spraw zagranicznych podkreślił, że "akcjom kinetycznym towarzyszyło także tsunami dezinformacji". - Wywołuje to zasadnicze pytania o to, kto na tej wojnie hybrydowej jest wrogiem Polski, a kto jest naszym sojusznikiem.

    - Ci, którzy obwiniają Ukrainę za działania Rosji w Polsce, są politycznymi dywersantami, a Rosja na podsycanie takich sentymentów, na dezinformację i propagandę, wydaje miliardy. Chce nastawić część opinii publicznej przeciwko naszym sąsiadom, przeciwko Unii i przeciwko uchodźcom z Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed rosyjskimi bombami - podkreślił Sikorski.

    - Dlaczego Putin to robi? Z tego samego powodu, dla którego popierał brexit, finansował ruch separatystyczny w Hiszpanii, wspiera nacjonalistyczny rząd Węgier i skrajne partie, które obiecują rozwalić Unię od wewnątrz - dodał. - Powód jest oczywisty. Jako Unia jesteśmy wobec Rosji gigantem, a jako państwa członkowskie, wobec nas to Rosja jest potęgą. Tak trudno to zrozumieć?

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk podniósł stopień alarmowy na kolei
    Polska

    Trzeci stopień alarmowy na kolei. Premier zdecydował

    Marta Stępień
    Marta Stępień

      Dywersja na torach kolejowych. Premier wprowadza trzeci stopień alarmowy CHARLIE

      Do dwóch aktów dywersji doszło w ubiegły weekend na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk. W miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.

      W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Według zapewnień rządu wyjaśnieniem sprawy zajęli się najlepsi funkcjonariusze i eksperci polskich służb specjalnych.

      W związku z tymi wydarzeniami we wtorek rano odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta. Po raz kolejny rządowy komitet zebrał się po południu.

      We wtorek premier podpisał zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na określonych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową Sp. z o.o. Alarm obowiązuje od północy 19 listopada br. do 28 lutego 2026 r. do godz. 23.59.

      Za akt dywersji na kolei odpowiada dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami - informował wcześniej o ustaleniach służb w Sejmie Donald Tusk. Jak dodał, polskie służby i prokuratura mają wszystkie dane tych osób oraz utrwalone ich wizerunki. Podejrzani opuścili teren Polski tuż po zamachu przez przejście graniczne z Białorusią w Terespolu.

      Zobacz również:

      Donald Tusk w Sejmie
      Polska

      Wiadomo, kto stoi za aktami dywersji na torach. Donald Tusk: Mamy pewność

      Paweł Basiak
      Dagmara Pakuła
      Paweł Basiak, Dagmara Pakuła, Monika Bortnowska
      Eksplozja na torach. Szef MSWiA w ''Graffiti'': Mieliśmy bardzo duże szczęściePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze