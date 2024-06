Fundusz Sprawiedliwości. Decyzja Szymona Hołowni

Wniosek Szymona Hołowni dotyczy nieprawidłowości przy wydatkowaniu Funduszu Sprawiedliwości . Marszałek skierował odpowiednie pismo do sejmowej komisji. Wnioskowała o to Prokuratura Krajowa.

Zarzuty wobec posła dotyczą "nadużycia funkcji przez funkcjonariusza publicznego, nadużycia zaufania i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach". - To są czyny zagrożone karą od roku do 10 lat - tłumaczył minister sprawiedliwości Adam Bodnar .

Michał Woś: Zakup Pegasusa był legalny

- Wiemy, że tym systemem ścigano zabójców, szpiegów, rozbijano zorganizowane grupy przestępcze. Dlatego składam wniosek do Adama Bodnara, by ujawnił, w jakiej kategorii przestępstw i ile osób było objętych kontrolą operacyjną, by opinia publiczna mogła ocenić przekazanie środków do CBA na zakup tego systemu - oświadczył Woś.