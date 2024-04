Wąsik bez pieniędzy z Sejmu. "Rozwiązałem umowy z pracownikami"

W rozmowie w Radiu Plus Maciej Wąsik został przedstawiony jako były poseł PiS. Prowadzący powołał się przy tym na informację widniejącą na stronie Sejmu. Maciej Wąsik podkreślał jednak, że wciąż jest posłem. W tym kontekście mówił m.in. o wyroku Izby Sądu Najwyższego czy opinii prof. Ryszarda Piotrowskiego.

- Wykonuję mandat, ale nie jestem w stanie wchodzić do Sejmu - podkreślał polityk Zjednoczonej Prawicy, wskazując, że myśli, iż w przyszłości sprawa ta będzie "przedmiotem badań komisji śledczej bądź prokuratury".

Maciej Wąsik o głosowaniu w Sejmie. W tle wezwanie do prokuratury

Wcześniej polityk mówił o 21 grudnia 2023 roku, kiedy to on i Mariusz Kamiński wzięli udział w posiedzeniu Sejmu i głosowali, a którego dotyczyć ma czwartkowe wezwanie do prokuratury.