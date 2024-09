Polski urząd zalany pismami od migrantów. Rekordowa liczba wniosków

" Niemcy chcą teraz zatrzymywać imigrantów przed swoimi granicami (i tu rozpatrywać ich ewentualne wnioski o azyl ), a cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się przez zewnętrzne granice, masowo odsyłać do europejskich krajów, które je wpuściły" - zauważa "Rzeczpospolita". Dziennik jest zdania, że oznacza to problem dla Polski .

Migracja. Cudzoziemcy ubiegają się o azyl. Wzrost liczby wniosków w Polsce

Jak czytamy w "Rz", tylko w tym roku, do sierpnia, w Polsce złożono 10,7 tys. wniosków o przyznanie azylu. Z danych Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że składali je głównie obywatele Ukrainy (3,9 tys. osób), Białorusi (2,6 tys.), a także Rosji (0,7 tys.). To zauważalny wzrost, bo w całym 2023 roku o azyl ubiegało się 9,5 tys. migrantów, dwa lata temu było ich 9,9 tys., a w 2021 roku - 7,7 tys.

Kontrole na granicach Niemiec. Donald Tusk komentuje

Polska rzadko przyznaje natomiast status uchodźcy - w 2023 roku otrzymało go 600 osób, z kolei w tym roku, do tej pory - 415 osób. Ruch Niemiec ws. kontroli granic spotkała się z krytyką premiera Donalda Tuska. Według niego jest on "nie do zaakceptowania".