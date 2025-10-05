W skrócie Polskie i sojusznicze statki powietrzne zostały poderwane w reakcji na rosyjski atak na Ukrainę.

Systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego w Polsce osiągnęły najwyższy stan gotowości.

Nocne uderzenie Rosji przyniosło eksplozje m.in. we Lwowie, polskie służby monitorują sytuację.

W nocnym komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ zauważono, że w nocy z soboty na niedzielę "Rosja kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy".

Dlatego polskie siły zbrojne uruchomiły niezbędne procedury - na polskie niebo posłano krajowe i sojusznicze statki powietrzne.

"Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - zaznaczono.

Rosja posłała drony i rakiety na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru" - podało Dowództwo Operacyjne RSZ. Rosyjskie rakiety i drony skierowano m.in. niedaleko Polski, na zachodnią Ukrainę.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.

Nocny atak Rosji. Pociski dotarły do Lwowa, eksplozje w mieście

W niedzielę nad ranem rosyjskie pociski i drony dosięgły Lwowa, a miastem wstrząsnęły eksplozje. Część gospodarstw pozostaje bez prądu - relacjonuje ukraińska agencja prasowa Unian.

"Apeluję do mieszkańców o zachowanie ostrożności! Wychodzenie na ulice jest teraz niebezpieczne!" - napisał mer Lwowa Andrij Sadowy.

Z powodu nocnego uderzenia Moskwy czasowo zawieszono działanie lwowskiej i iwano-frankiwskiej komunikacji miejskiej - wynika z najnowszych doniesień. Oba miasta znajdują się na zachodzie Ukrainy.

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow podał, że nocne uderzenie Rosji przyniosło pierwsze ofiary śmiertelne. Zginęła tam kobieta a dziewięć osób zostało rannych.

