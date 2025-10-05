Polska poderwała myśliwce. Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

"W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazało w niedzielę nad ranem Dowództwo Operacyjne RSZ. To reakcja na nocny, zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Eksplozje odnotowano m.in. we Lwowie. Jak podkreślono w komunikacie, działania mają charakter prewencyjny.

Polska poderwała myśliwce. To reakcja na kolejny ostrzał Ukrainy przez Rosję
Polska poderwała myśliwce. To reakcja na kolejny ostrzał Ukrainy przez RosjęMateusz Kotowicz/REPORTERReporter

W skrócie

  • Polskie i sojusznicze statki powietrzne zostały poderwane w reakcji na rosyjski atak na Ukrainę.
  • Systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego w Polsce osiągnęły najwyższy stan gotowości.
  • Nocne uderzenie Rosji przyniosło eksplozje m.in. we Lwowie, polskie służby monitorują sytuację.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W nocnym komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ zauważono, że w nocy z soboty na niedzielę "Rosja kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy".

Dlatego polskie siły zbrojne uruchomiły niezbędne procedury - na polskie niebo posłano krajowe i sojusznicze statki powietrzne.

"Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - zaznaczono.

Rosja posłała drony i rakiety na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru" - podało Dowództwo Operacyjne RSZ. Rosyjskie rakiety i drony skierowano m.in. niedaleko Polski, na zachodnią Ukrainę.

Zobacz również:

Akcja Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we Lwowie
Ukraina - Rosja

Akcja służb bezpieczeństwa we Lwowie. Potężne ograniczenia w całym mieście

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.

    Nocny atak Rosji. Pociski dotarły do Lwowa, eksplozje w mieście

    W niedzielę nad ranem rosyjskie pociski i drony dosięgły Lwowa, a miastem wstrząsnęły eksplozje. Część gospodarstw pozostaje bez prądu - relacjonuje ukraińska agencja prasowa Unian.

    "Apeluję do mieszkańców o zachowanie ostrożności! Wychodzenie na ulice jest teraz niebezpieczne!" - napisał mer Lwowa Andrij Sadowy.

    Z powodu nocnego uderzenia Moskwy czasowo zawieszono działanie lwowskiej i iwano-frankiwskiej komunikacji miejskiej - wynika z najnowszych doniesień. Oba miasta znajdują się na zachodzie Ukrainy.

    Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow podał, że nocne uderzenie Rosji przyniosło pierwsze ofiary śmiertelne. Zginęła tam kobieta a dziewięć osób zostało rannych.

    Źródło: UNIAN

    Zobacz również:

    Emmanuel Macron
    Świat

    Zapytali Macrona o ruch wobec Rosji. "Nie można wykluczyć"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Stefaniak o Sterczewskim: Przychodzi moment rozgoryczeniaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze