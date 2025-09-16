O swoich działaniach Służba Bezpieczeństwa Ukrainy obwodu lwowskiego poinformowała w mediach społecznościowych. Jak czytamy w komunikacie, chodzi o prowadzenie działań kontrwywiadowczych, które potrwają do czwartku 18 września.

"W działania zaangażowane będą również Policja Narodowa, Wojskowa Służba Ochrony Porządku Publicznego ZSU, Państwowa Służba Graniczna Ukrainy oraz Gwardia Narodowa. Działania funkcjonariuszy organów ścigania obejmą całe terytorium Lwowa" - napisano.

Wojna w Ukrainie. Specjalne działania służb we Lwowie

Jak wyjaśniono w komunikacie, celem działań funkcjonariuszy jest "zapobieganie przejawom terroryzmu i sabotażu, a także neutralizacja zagrożeń działalności wywiadowczej i dywersyjnej".

W trakcie trwania akcji na terenie całego miasta zastosowane będą ograniczenia dla mieszkańców. Mowa między innymi o szczegółowych kontrolach samochodów, jak i obywateli. Ograniczenia dotyczyć będą także poruszania się po niektórych ulicach Lwowa.

"SBU apeluje do obywateli o zrozumienie ewentualnych niedogodności i odpowiednie reagowanie na zgodne z prawem działania i żądania funkcjonariuszy organów ścigania, posiadanie przy sobie dokumentów oraz przestrzeganie godziny policyjnej" - stwierdzono.

