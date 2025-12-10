Rosja dozbraja swoją enklawę. Wywiad: Chcą zdestabilizować południe Ukrainy

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Rosja gwałtownie intensyfikuje działania w swojej separatystycznej enklawie w Mołdawii. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), Naddniestrze przekształca się w aktywną bazę operacyjną, której cel jest jasny: zdestabilizować sytuację na południowo-wschodniej flance Ukrainy i doprowadzić do kryzysu rządu w Kiszyniowie.

Rosyjski żołnierz stojący tyłem z karabinem na poboczu drogi, obok mapy prezentującej granice Mołdawii. Obok postać Władimira Putina ubrana w garnitur i krawat.
Rosja rozpoczyna militaryzację NaddniestrzaMaptiler.com / Kremlin / Ministerstwo Obrony Rosjidomena publiczna

Źródła w Głównym Zarządzie Wywiadowczym (HUR) biją na alarm: w tzw. Naddniestrzańskiej Republice Mołdawii (PMR) ruszyła cicha, ale intensywna machina wojenna.

Celem operacji jest zmuszenie Kijowa do reakcji i przerzucenia części zasobów militarnych na granicę z Mołdawią.

Zobacz również:

Ministerstwo obrony Rumunii wydało komunikat po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę
Wojna w Ukrainie

Atak Rosji na ukraiński przygraniczny port. Alarm w kraju NATO

Aneta Wasilewska
Aneta Wasilewska

    Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy agencji UNIAN wynika, że w ostatnich tygodniach do rosyjskich baz w Naddniestrzu wzywani są rezerwiści, trwa także konserwacja sprzętu wojskowego. Niepokojące są także doniesienia dotyczące rozpoczęcia działalności nowych centrów produkcji dronów, gdzie prowadzone są m.in. szkolenia potencjalnych operatorów.

    Wojna w Ukrainie. Dywersanci w pobliżu Odessy?

    Według ukraińskich agentów plan Kremla wykracza poza "prężenie muskułów". Aktywizacja Naddniestrza ma stworzyć realne zagrożenie dla południowych obwodów Ukrainy. Wywiad ostrzega przed ryzykiem przenikania grup dywersyjnych przez granicę.

    - Moskwa wysyła do Naddniestrza agentów służb specjalnych. Ich zadanie to sianie chaosu, operacje informacyjne, prowokacje i sabotaż - informują źródła w HUR.

    Jak zauważają eksperci, scenariusz jest klasyczny dla rosyjskiej wojny hybrydowej: najpierw destabilizacja i strach, potem eskalacja militarna.

    Wszystko to dzieje się w kontekście przygotowań do tzw. wyborów prezydenckich w Naddniestrzu zaplanowanych na 2026 rok. Rosja chce mieć pewność, że Tyraspol pozostanie jej posłusznym wasalem, uzależnionym od darmowego gazu i militarnego parasola.

    Zobacz również:

    Czy Rosja będzie w stanie stworzyć "nowy punkt zapalny" dla NATO i Ukrainy? Decydują są wybory w Mołdawii
    Świat

    Po co Rosji Mołdawia? "Nowy punkt zapalny dla NATO"

    Jakub Krzywiecki
    Marcin Jan Orłowski
    Jakub Krzywiecki, Marcin Jan Orłowski
    Żurek w "Gościu Wydarzeń": Wielu Polaków jest nabieranych na kryptowalutyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze