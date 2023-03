PO rozważała start w wyborach pod własnym szyldem. "To science fiction"

6 lutego na posiedzeniu klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, szef PO Donald Tusk powiedział, że zlecił szefom 16 regionów Platformy przygotowanie wstępnych list wyborczych do parlamentu, wobec niechęci liderów pozostałych formacji opozycyjnych do budowy jednego bloku na wybory. Od tego czasu na wielu spotkaniach wyborczych Tusk nadal apeluje do szefów PSL, Polski 2050 i Lewicy o wspólne listy, ale jego ugrupowanie przygotowuje się do samodzielnego startu w ramach Koalicji Obywatelskiej.

Tyle że jakiś czas temu w kierownictwie PO poważnie rozważano, czy szyldem wyborczym nie powinien być szyld Platformy Obywatelskiej, a nie Koalicji Obywatelskiej. W tej sytuacji obecni koalicjanci PO w ramach KO musieliby wystartować z jej list.

Reklama

Jeden z parlamentarzystów KO powiedział, że koncepcja ta pojawiła się nawet na posiedzeniu klubu parlamentarnego KO. Inny dodał, że start z list partyjnych jest dużo prostszy z punktu widzenia procedur wyborczych, niż start w formule koalicji. Koalicja wymaga np. dodatkowych umów, choćby w sprawie podziału subwencji wyborczych między poszczególne podmioty.

- Może w tym pomyśle chodziło o to, by odciąć się do spuścizny Grzegorza Schetyny, pomysł Koalicji Obywatelskiej powstał przecież, gdy on był przewodniczącym PO - powiedział jeden z posłów KO.

Partnerzy PO z Koalicji Obywatelskiej komentują

Liderów trzech ugrupowań koalicyjnych, tworzących KO, zapytano czy pomysł startu z list PO byłby dla nich do zaakceptowania.

Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka powiedział, że nie wierzy, by ktokolwiek serio taki pomysł rozważał.

Współprzewodnicząca Zielonych Urszula Zielińska oceniła, że "to scenariusz z gatunku science fiction, w dodatku zmniejszający szanse na wygraną, bo likwidujący jedną koalicyjną listę na demokratycznej opozycji". - Jako Zieloni jesteśmy i będziemy za formułą koalicyjną - zaznaczyła posłanka.

Dariusz Joński z Inicjatywy Polska zapewnił, że koalicjanci regularnie spotykają się z Donaldem Tuskiem i ten proponował odnowienie formuły KO, natomiast pomysł startu z list PO się nie pojawiał. - Naszym celem jest wygranie z PiS, natomiast ostateczne decyzje co do formuły startu jeszcze przed nami - powiedział Joński.

Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński również zapewnił, że prowadzone były dyskusje w sprawie różnych pomysłów wyborczych, ale obecnie jedynym obowiązującym, jeśli oczywiście nie dojdzie do powstania bloku wszystkich ugrupowań opozycyjnych, jest formuła Koalicji Obywatelskiej. O Koalicji Obywatelskiej jako podmiocie politycznych mówi też na spotkaniach wyborczych sam Donald Tusk.

Koalicja Obywatelska w wyborach

Po raz pierwszy nazwa Koalicja Obywatelska pojawiła się przed wyborami samorządowymi w 2018 roku - wówczas był to sojusz PO i Nowoczesnej. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku wystartowała Koalicja Europejska - było to porozumienie PO, Nowoczesnej, PSL, SLD oraz Zielonych.

W ostatnich wyborach parlamentarnych w październiku 2019 roku wzięła udział Koalicja Obywatelska w formule PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, a także posłowie bezpartyjni. Po wyborach powstał klub parlamentarny KO, składający się z posłów tych ugrupowań.