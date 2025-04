Zbliżające się weekendowe załamanie pogody nie nastraja optymistycznie na kolejne dni. Od soboty do Polski wrócą ochłodzenie, śnieżyce i wichury , które najmocniejsze będą nad morzem. Taka bardzo nieprzyjemna aura potrwa do drugiej połowy przyszłego tygodnia. Od kolejnego weekendu zacznie się ocieplać. Mimo wszystko większość kwietnia może się okazać chłodniejsza, niż zazwyczaj.

Okazuje się, że okres od 14 do 20 kwietnia może się zdecydowanie wyróżnić na tle pozostałych tygodni w tym miesiącu. W te dni bowiem zanosi się na to, że będzie wyraźnie cieplej, niż zazwyczaj. Na mapach IMGW widać to w postaci czerwonych punktów: