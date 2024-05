- Rząd KO twardo walczy o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Tarcza Wschód to 10 mld zł na bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy. Realizujemy program Szpej, to miliony złotych na nowe uzbrojenie i umundurowanie polskich żołnierzy - mówi lektor w najnowszym spocie Koalicji Obywatelskiej przez wyborami do Parlamentu Europejskiego.