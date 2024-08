Marciniak poinformował też, że w przyszłym miesiącu PKW będzie musiało podjąć decyzje w sprawie rocznego sprawozdania finansowego PiS i subwencji . - Na skutek ewentualnego odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego PiS może stracić prawo do subwencji na trzy lata - wyjaśnił Krzysztof Lorentz z KBW.

Decyzja PKW. Marszałek Sejmu komentuje

Wcześniej decyzję PKW oceniła partia Polska 2050. "Zero zdziwienia, ale też zero triumfalizmu. To ostrzeżenie dla każdej władzy, że nikt nie stoi ponad prawem" - czytamy.