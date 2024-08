- Partia będzie w całości pozbawiona subwencji na okres następnych trzech lat - przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Jak zaznaczył, od decyzji można się odwołać do Sądu Najwyższego. Ewentualne odwołanie rozpatrzy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych .

Decyzja PKW. PiS pozbawione pieniędzy

- Skutki są takie, że PiS jako partia polityczna uzyskała największą ilość mandatów i dotacja dla komitetu wyborczego wynosiłaby 38 mln zł , ale na skutek przekroczenia powyżej 1 proc. ta dotacja będzie pomniejszona o 10 mln zł - powiedział sędzia Marciniak. Oznacza to, że ma wynieść 28 mln zł.

Decyzja PKW. Chodzi o subwencję PiS

- Państwowa Komisja Wyborcza z dużym poślizgiem zajmuje się sprawozdaniem finansowym Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że ten poślizg jest niczym niewytłumaczalny. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy inaczej traktowani. To jest skandal, to złamanie prawa - mówił na konferencji w Sejmie Błaszczak.