Ile PiS straci pieniędzy? Ryszard Kalisz podsumował

- Decyzja PKW oznacza ponad 54 miliony obcięcia PiS-owi różnego rodzaju środków ze skarbu państwa - powiedział Ryszard Kalisz.

- A jeszcze później, kiedy będzie przyjęte sprawozdanie za rok 2023 albo nie przyjęte, musimy wziąć pod uwagę własną decyzję i wtedy może mieć (PiS) obciętą całościową subwencję za wszystkie lata do końca kadencji, która rozpoczęła się w roku 2023, czyli do roku 2027. To jak policzycie tę subwencję, to jest to ponad 70 milionów zł - dodał Kalisz.

- Ci wszyscy, którzy twierdzą, że to jest mało, wydaje mi się, że nie mają racji - podkreślił członek PKW.

Dodał, że w sprawie sprawozdania finansowego komitetu PiS zgłaszał także inne nieprawidłowości, jak np. spoty wyborcze w telewizji publicznej w okresie kampanii wyborczej, inne niż wymienione w uchwale pikniki wojskowe, a także pikniki w ramach programu 800+.

Decyzja PKW. Politycy PiS komentują

Na decyzje PKW natychmiast zareagowali politycy PiS. Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że partia odwoła się od tej decyzji do Sądu Najwyższego.

- Perspektywy nie są dobre, będziemy się odwoływać do SN i wyborców. Nasza działalność będzie ograniczona, nie ustąpimy i nie godzimy się na reżim rządzący - powiedział podczas konferencji w Sejmie.



- Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy inaczej traktowani niż inne podmioty działające na polskiej scenie politycznej, co jest skandalem. To jest nierówne traktowanie partii politycznych i to samo w sobie jest złamaniem prawa - dodał.



"Decyzja PKW ws. sprawozdania finansowego PiS jest haniebna. Wpisuje się w rozgrywkę polityczną obecnej władzy, której celem jest zemsta i marginalizacja opozycji. Chodzi rzecz jasna o przyszłoroczne wybory prezydenckie" - ocenił były premier Mateusz Morawiecki.

PiS traci miliony. Decyzja PKW

Po zakończeniu czwartkowego posiedzenia PKW jej szef Sylwester Marciniak poinformował, że w normalnych warunkach dotacja dla tego komitetu wyborczego wynosiłaby ponad 38 mln zł, ale na skutek stwierdzonych naruszeń będzie pomniejszona o 10 mln zł, czyli wyniesie 28 mln zł.

- Skutki są poważniejsze, jeśli chodzi o subwencję dla partii politycznej - wskazał Marciniak. Jak powiedział, partia będzie pozbawiona jej przez trzy lata, jednak przedmiotowa decyzja zostanie wydana dopiero za kilka tygodni i o ile PiS nie zaskarży podjętej w czwartek uchwały.

O dokładnych powodach odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu PiS poinformował członek PKW Ryszard Balicki.

- W uchwale jest wyszczególnionych kilka takich zdarzeń, m.in. pikniki wojskowe, te dwa, na których w sposób bezdyskusyjny dochodziło do prowadzenia agitacji wyborczej, zachęcającej do głosowania w określony sposób. Między innymi jest tam ujęty spot, który został uznany przez Państwową Komisję Wyborczą jako spot reklamowy, zachęcający do głosowania na tenże komitet wyborczy, spot pana ministra Zbigniewa Ziobry. Jest tam również mowa o kwotach, które zostały rozdysponowane na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Legislacji, a mamy na to informację, że ci pracownicy nie wykonywali swojej pracy merytorycznej, a jedynie służyli do prowadzenia kampanii wyborczej ówczesnego szefa Rządowego Centrum Legislacji - wymieniał Balicki.

- To są te sprawy, które uznaliśmy za bezdyskusyjnie naruszające zasady prowadzenia kampanii wyborczej, one po przeliczeniu, bo ten ekwiwalent finansowy musiał być umieszczony (w uchwale PKW), tworzyły tę kwotę 3 miliony 600 tysięcy, która została ujęta w naszej uchwale - dodał członek PKW.

Na uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego przysługuje skarga do Sądu Najwyższego. Może ją wnieść pełnomocnik finansowy komitetu w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia PKW. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpatruje skargę i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie. Jeśli SN uzna skargę za zasadną, PKW postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego.

