Dodała, że jest przekonana co do "wartości tego działania i słuszności swojej decyzji". - Taka organizacja jest potrzebna - zaznaczyła posłanka.

Paulina Matysiak: Nie zmieniłam poglądów ani wartości, w które wierze

Według posłanki warto kontynuować tę inicjatywę. Jak dodała, jest przekonana co do wartości tego działania. Podkreśliła, że spotyka się również z dobrym odbiorem osób, które rozumieją, że "trzeba budować takie mosty i szukać tego, co nas łączy, a nie tylko tego, co nas dzieli".