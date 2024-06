Partia Razem dostała propozycję wejścia do rządu. Wicepremier o szczegółach

- Lewica jest dzisiaj w bardzo poważnym kryzysie. Mówienie, że "niech będzie tak, jak było dotąd" to jest proszenie się o to, żeby w kolejnym parlamencie Lewica spadła pod próg, bo Lewica, która jest tak grzeczna i układna, że zamiast walnąć pięścią w stół i walczyć o swój program, po prostu grzecznie będzie zgadzała się na to, że centroprawicowe formacje realizują swój program, to jest Lewica dla nikogo - powiedział w Radiu Plus Adrian Zanberg.