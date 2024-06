Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń odniósł się w mediach społecznościowych do pogłosek o rozłamie Lewicy.

Europosłowi odpowiedziała koleżanka z ugrupowania, Anna Maria Żukowska . "Robert, na litość boską, to jest pusty frazes. Kiedy wygraliśmy wybory?" - zapytała.

Rada Krajowa partii Razem. Dyskusja o odejściu

O wspomnianym rozłamie mówi się od jakiegoś czasu. W niedzielę Rada Krajowa partii Razem zebrała się w Warszawie , by zdecydować, czy formacja ta ma pozostać we wspólnym klubie parlamentarnym z Nową Lewicą.

Kilkadziesiąt godzin przed radą wiceszefowa klubu Lewicy, należąca do Razem Marcelina Zawisza przyznała, iż "pojawiają się głosy, że powinniśmy wyjść z klubu".

- Będziemy dyskutować na ten temat. Dla nas najważniejsze jest zadbanie o to, żeby ten proces, niezależnie od tego, gdzie nas doprowadzi, był po prostu demokratyczny i żebyśmy uwzględnili głosy wszystkich radnych - dodała.

Spór w Lewicy. Komunikat Razem

Po zakończonym posiedzeniu Razem wydało komunikat, w którym podkreślono, że "złe wyniki wyborcze pokazały głęboki kryzys, w którym znajduje się dziś projekt Lewicy". "W opinii Rady (Krajowej) rząd, do którego część Lewicy weszła, rozczarował lewicowych wyborców" - napisano.

"Kluczowe postulaty, z którymi Lewica szła do wyborów w 2023, nie są realizowane. (...) Rosną koszty utrzymania: energii, ogrzewania, żywności, kobiety nadal nie mają prawa do decydowania o swojej ciąży. Lewica jako całość traci przez to na wiarygodności" - podano w komunikacie.